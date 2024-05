Lewis Hamilton (6.): «Bester Renntag in diesem Jahr»

Lewis Hamilton wird in Miami Sechster – und ist überglücklich über diese Position. Der britische Mercedes-Pilot sagt nach dem Rennen: «Heute war wahrscheinlich der beste Renntag, den ich in diesem Jahr bislang hatte.»

Lewis Hamilton schöpft aus seinem sechsten Platz in Miami Hoffnung für sein Mercedes-Team, mit dem er 2024 seine letzte Saison fährt.

Der Brite sagt nach dem Rennen: «In meinem Rennen heute hatte ich einige spannende Zweikämpfe. Ich habe alles gegeben, um voranzukommen, und konnte ein paar gute Überholmanöver zeigen.»

Und er bilanziert: «Wir haben den Red Bull am Ende herausgefordert, und es war ein tolles Gefühl, gegen sie fahren zu können. Heute war wahrscheinlich der beste Renntag, den ich in diesem Jahr bislang hatte, also müssen wir einfach weiter pushen.»

Gemeint ist der Red Bull Racing-Bolide von Sergio Pérez. Hamilton kam kurz hinter dem Mexikaner über die Ziellinie. In der Gesamtwertung liegt allerdings noch Carlos Sainz zwischen den beiden – das liegt an der nachträglichen Zeitstrafe, die der Spanier bekommen hatte.

Licht am Ende des Tunnels also für Mercedes?

George Russell meldete in Miami Probleme, wurde am Ende Achter. Aber auch er sah Positives in der Gesamtperformance.

Russell: «Mein Rennen heute war schwierig. Ich habe am Start ein paar Positionen verloren, und im letzten Stint hatte ich auf dem harten Reifen keine Pace und hatte viel zu kämpfen. Wir werden jetzt analysieren, woran das gelegen hat. Unser fehlender Speed war ziemlich unerwartet, da Lewis ein starkes Rennen gefahren ist. Der Speed steckte also definitiv im Auto.»

Vor allem auf den Mediumreifen lief es gut für Mercedes.

Teamchef Toto Wolff: «Die gute Nachricht in unserem Rennen heute war, dass wir im direkten Vergleich auf dem Medium-Reifen einen guten Speed hatten. Lewis war auf der gleichen Mischung schneller als Perez im Red Bull, kam aber nicht ganz vorbei. George hatte auf dem harten Reifen etwas mehr zu kämpfen. Aber alles in allem war es ermutigend, die Verbesserungen zu sehen, die wir seit Freitag erzielt haben, und dass wir im Vergleich zu den anderen eine solide Pace hatten.»

Nach Imola bringt Mercedes noch ein paar kleinere Upgrades mit.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0