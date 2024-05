Haas: Nico Hülkenberg zufrieden mit Miami-Wochenende

Nach einem richtig starken Samstag in Miami fuhr Nico Hülkenberg am Sonntag knapp an den Punkten vorbei. Insgesamt ist der deutsche Haas-Pilot mit dem Wochenende in Florida aber sehr zufrieden.

Nach einem richtig starken Samstag folgte für Haas-Pilot Nico Hülkenberg ein souveräner Sonntag.

Hülkenbergs Fazit nach dem Grand Prix: «Es war insgesamt ein gutes Wochenende. Das Tüpfelchen auf dem I wäre gewesen, heute noch mal in die Punkte zu fahren. Leider waren wir in der ersten Hälfte des Rennens, also im ersten Stint und im ersten Teil des zweiten Stints, nicht stark genug. Ich hatte Probleme mit dem Grip und wir waren in der Phase des Rennens nicht schnell genug.»

Dann kam auch noch Renn-Pech dazu: «Das VSC war nicht gut. Und als dann das Safety Car rauskam, wurde es ein Drei-Stopp-Rennen. Das hat uns zurück auf die Karte gebracht, dann gab es wieder gutes Racing.»

Das Fazit des Deutschen, dessen Wechsel zu Sauber/Audi ab 2025 kürzlich offiziell wurde: «Ich habe das Rennen genossen. Und ich glaube nicht, dass wir irgendetwas hätten anders machen können.»

Mit Platz elf im Rennen schrammte er knapp an Punkten vorbei. Im Sprint am Samstag hatte er Platz sieben und damit zwei Punkte geholt. Später am Nachmittag im Qualifying hatte er sich Startplatz neun für den Grand Prix gesichert. Ein absolut starker Samstag.

Hülkenberg super-happy: «Das ist auf alle Fälle einer meiner besseren Samstage mit Haas, vielleicht sogar meiner ganzen Laufbahn. Mehr war an diesem Tag wohl nicht herauszuholen, also bin ich sehr zufrieden.»

Am Sonntag lief es dann nicht mehr ganz so toll wie am Vortag – aber immer noch solide.

Hülkenberg erwischte definitiv ein besseres Wochenende als sein Teamkollege Kevin Magnussen. Der sah so viele Strafen, dass er nun einer Rennsperre gefährlich nah ist.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0