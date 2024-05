Adrian-Newey-Geständnis: Was ihn unglücklich macht

​Max Verstappen hat mit dem Rennwagen des Typs Red Bull Racing RB20 vier der ersten sechs Saisonrennen gewonnen. Star-Designer Adrian Newey spricht darüber, wieso er mit seinem Werk nicht ganz zufrieden ist.

Mit dem Red Bull Racing RB20 hat Weltmeister Max Verstappen an sechs Wochenenden sechs Poles für den Grand Prix herausgefahren, danach vier Siege und einen zweiten Platz (zuletzt in Miami), in Australien schied der Niederländer wegen Bremsdefekts aus. Nicht zu vergessen zwei Sprint-Siege.

Star-Designer Adrian Newey hat bei Red Bull die Kündigung hinterlegt, er wird das Team Ende 2024 verlassen. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat festgehalten: «Das ist schmerzlich.»

Schmerzlich ist für den Perfektionisten Newey auch, dass der RB20 für ihn bei allem Speed seine Makel hat, wie er gegenüber Sky Sports F1 gesagt hat. Der 65-jährige Engländer erklärt: «Raum für Verbesserungen gibt es immer. Dieses Auto ist die dritte Evolution des 2022er Fahrzeugs, das wir vor dem Hintergrund der neuen Flügelwagen-Epoche auf die Bahn gebracht haben.»

«Wir haben noch eine Saison, 2025, dann wird das Reglement erneut geändert. Wir suchen immer nach kleinen Optimierungen. Aber die fundamentale Architektur des Autos bleibt die gleiche.»

Ohne sich dabei in die Karten gucken zu lassen, sagt Newey: «Es gibt einen Aspekt des Wagens, mit dem ich unglücklich bin. Wir versuchen, das für dieses Jahr, spätestens für 2025 zu ändern.»



Im Rahmen seiner Arbeit bei Williams, McLaren und Red Bull Racing haben Autos aus der Feder von Adrian 254 Pole-Positions errungen und 2017 GP-Sieger. 13 Mal saßen Piloten beim Gewinn ihrer WM-Titel in seinen Autos, 12 Konstrukteurs-Pokal gehen auf sein Konto.



Aber der beste Rennwagen-Designer der vergangenen 30 Jahre sagt: «Zahlen und Statistiken treiben mich nicht an. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Ich kann ganz gut damit leben, quasi unter dem Radar zu fliegen.»



«Als das Reglement 2022 veröffentlicht wurde, fand ich – ziemlich einschränkend. Das ist schade. Denn solche Einschränkungen würgen die Kreativität ab. Aber dann fanden wir heraus, dass wir ziemlich viele Freiheiten haben. Und wir erlebten prompt von den verschiedenen Herstellern recht unterschiedliche Lösungen.»



«Die Regeln 2026 sind eine neue, große Herausforderung. Ob ich dann noch Teil davon sein werde? Ich kann es heute nicht sagen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0