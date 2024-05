George Russell: Trofeo Bandini, im Mercedes von 1924

​Mercedes-Fahrer George Russell erhält die Trofeo Bandini 2024. Zur Feier bewegt er in Italien einen 100 Jahre alten Mercedes, der 1924 bei der die legendäre Targa Florio eingesetzt worden ist.

Mercedes-Fahrer George Russell erhält die Trofeo Lorenzo Bandini 2024. Der Engländer wird sich für die Ehre bedanken, indem er in Brisighella einen jener Mercedes bewegt, die vor 100 Jahren bei der legendären Targa Florio im Einsatz standen. Das Auto wird auch im Rahmen des Emilia Romagn-GP in Imola auf der Bahn zu sehen sein.

Mit der Trofeo Bandini werden Rennfahrer, im Motorsport engagierte Menschen oder Rennställe für herausragende Leistungen geehrt – im Gedenken an den 1967 in Monaco tödlich verunglückten Ferrari-Piloten Lorenzo Bandini. Der Preis (zum 31. Mal vergeben) wurde jahrelang von Margherita Bandini überreicht, der Witwe des früheren Ferrari-Stars, aber auch von Gabrielle, der Schwester des italienischen Racers.

Anläßlich des hundertjährigen Jubiläums des Mercedes-Sieges bei der Targa Florio 1924 wird sich George Russell am Mittwoch (15. Mai) hinter das Steuer eines der originalen Teilnehmerfahrzeuge setzen. Der 26-jährige Engländer wird das kürzlich von Mercedes-Benz Classic restaurierte Zweiliter-Fahrzeug vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna fahren, um die diesjährige Lorenzo Bandini-Trophäe entgegenzunehmen.

Die Verleihung findet in Brisighella statt, einem Dorf in der Emilia-Romagna. George wird das 100 Jahre alte Auto aus der nahe gelegenen Stadt Faenza zur Zeremonie auf dem Dorfplatz fahren, um die Auszeichnung zu feiern und an den Mercedes-Sieg bei der Targa Florio zu erinnern.

George Russell sagt dazu: «Mercedes-Benz hat eine unglaubliche Tradition im Motorsport. Seit ich 2017 zum Team gestoßen bin, habe ich es sehr genossen, mehr darüber zu erfahren und auch das Museum sowie die Heiligen Hallen in Stuttgart zu besuchen. Als sich die Gelegenheit bot, eines der ikonischsten Autos der Firmengeschichte zu fahren, habe ich sofort zugegriffen. Ich kann es kaum erwarten, mich hinter das Steuer des 2 Liter-Rennwagens zu setzen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was die besten Fahrer vor 100 Jahren durchgemacht haben.»

«Es ist etwas ganz Besonderes, mit einem solchen Fahrzeug zu fahren, nicht nur, um einen so bedeutenden Sieg in der Geschichte von Mercedes-Benz zu feiern, sondern auch, um die Trofeo Bandini entgegenzunehmen.»



Die Targa Florio war ein öffentliches Langstreckenrennen in den Bergen Siziliens (Italien), das zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals ausgetragen wurde. Sie fand im Jahr 1906 zum ersten Mal statt, gehörte zu den härtesten Wettbewerben ihrer Zeit und wurde zu einem der wichtigsten Rennen für Automobilhersteller, die ihre neuesten Kreationen präsentieren wollten.



Nach dem ersten Erfolg im Jahr 1922 mit Giulio Masetti nahm Mercedes 1924 mit dem 2 Liter-Rennwagen «Targa Florio», dem ersten Projekt des damaligen Chefingenieurs Ferdinand Porsche, am Rennen teil.



Christian Werner gewann das prestigeträchtige Rennen in einer Zeit von acht Stunden, 17 Minuten und drei Sekunden und holte damit den zweiten Sieg für die deutsche Marke.



Der Rennwagen war damals rot lackiert, um mögliche Behinderungen durch italienische Fans zu vermeiden.



Im Jahr 2022 entschied sich Mercedes-Benz Classic, den originalen Targa Florio-Rennwagen aus der firmeneigenen Sammlung zum Jubiläum so authentisch wie möglich wieder aufzubauen.



Es ist das Fahrzeug, mit dem Christian Lautenschlager 1924 die Targa Florio absolvierte und Zehnter wurde.



Christian Werners Siegerauto ist nicht erhalten geblieben.





Trofeo Bandini – die Preisträger

1992: Ivan Capelli

1993: nicht vergeben

1994: nicht vergeben

1995: David Coulthard

1996: Jacques Villeneuve

1997: Luca Montezemolo

1998: Giancarlo Fisichella

1999: Alexander Wurz

2000: Jarno Trulli

2001: Jenson Button

2002: Juan Pablo Montoya

2003: Michael Schumacher

2004: Kimi Räikkönen

2005: Fernando Alonso

2006: Mark Webber

2007: Felipe Massa

2008: Robert Kubica

2009: Sebastian Vettel

2010: Lewis Hamilton

2011: Nico Rosberg

2012: Bruno Senna

2013: Piero Ferrari

2014: Daniel Ricciardo

2015: Mercedes AMG Formel 1

2016: Max Verstappen

2017: Scuderia Ferrari

2018: Valtteri Bottas

2019: Antonio Giovinazzi

2020: nicht vergeben

2021: Charles Leclerc

2022: Kevin Magnussen

2023: Lando Norris

2024: George Russell