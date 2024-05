Kevin Magnussen: «Natürlich muss ich aufpassen»

Kevin Magnussen: «Jene Situationen, in denen ich den Wasserträger für meinen Teamkollegen gespielt habe, haben sich für unser Team sehr gelohnt»

Haas-Pilot Kevin Magnussen hat die Saison mit 0 Strafpunkten begonnen, nach 6 Rennen ist er nur noch zwei Zähler von einer Rennsperre entfernt. In Imola erklärte er, wie er auf die drohende Zwangspause reagiert.

Die diesjährige Saison nahm Kevin Magnussen mit einer weissen Weste in Angriff. Der Haas-Routinier ging mit 0 Strafpunkten ins erste Rennwochenende, das er auch ohne Zwischenfälle absolvierte. Aber bereits in Jeddah kassierte er drei Zähler, danach folgten zwei Rennwochenenden ohne weitere Punkte, bis er in China wieder zwei Strafpunkte kassierte.

Die Anzahl verdoppelte sich in Miami, dort gab es im Sprint drei Strafzähler für den Dänen und im Rennen zwei weitere. Damit steht er nur noch zwei Punkte vor einer Rennsperre, die ein Fahrer automatisch kassiert, wenn er innerhalb von 12 Monaten 12 Punkte sammelt. Magnussen weiss: Zum Teil geht das auf seine Schützenhilfe für seinen Teamkollegen Nico Hülkenberg zurück.

Der 31-Jährige aus Roskilde sagt vor dem Start des Rennwochenendes in Imola: «Da das nächste Mal eine Rennsperre droht, muss ich wohl konservativer vorgehen.» Grosse Reue kommt aber nicht auf. «Jene Situationen, in denen ich den Wasserträger für meinen Teamkollegen gespielt habe, haben sich für unser Team sehr gelohnt. Deshalb waren sie sehr wichtig für uns», stellte er klar.

Und Magnussen erklärte gewohnt direkt: «Ich mag es nicht, dass die Regeln diese Art der Schützenhilfe zulassen, mir wäre es lieber, wenn das nicht möglich ist. Aber ich mache die Regeln nicht, und die sind nun einmal so. Das sollte man sich anschauen. Aber klar, natürlich muss ich aufpassen, damit ich kein Rennen aussetzen muss.»

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0