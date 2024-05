Carlos Sainz (Ferrari) über 2025: «Wird noch dauern»

Ferrari hat in Imola ein Upgrade dabei, von dem sich die Scuderia aus Maranello viel verspricht. Auch Carlos Sainz hofft auf Fortschritte. Mit Blick auf seine eigene Zukunft mahnt er aber zur Geduld.

Mit neuen Teilen will Ferrari beim Heimrennen in Maranello die Lücke zur WM-Spitze weiter schliessen. Die Scuderia hofft, sich gleich in mehreren Bereichen verbessern zu können, wie Teamchef Fred Vasseur schon vor dem Start des Rennwochenendes erklärt hat. Auch Carlos Sainz wünscht sich einen Fortschritt vom Imola-Upgrade.

In der FIA-Pressekonferenz erklärte der Spanier, der den ältesten GP-Rennstall der Welt nach der laufenden Saison verlassen wird: «Das Leben könnte nicht besser sein, als Ferrari-Star in Imola zu sein, das lässt keine Wünsche offen. Ich hoffe, dass wir dieses Wochenende einen Schritt nach vorne machen können mit dem Auto. Aber ja, das Leben ist gut, ich kann mich nicht beschweren.»

Auf die Frage, ob Ferrari mit dem Upgrade auf Augenhöhe mit McLaren oder gar Mercedes kommen könne, fällt Sainz’ Antwort vorsichtig aus: «Ich denke, es kommt ganz auf die Streckencharakteristik an. Miami war ein besseres Pflaster für unser Auto und wir hatten ein wirklich gutes Tempo. Trotzdem glaube ich, dass Red Bull Racing und McLaren einen halben Schritt vor uns waren.»

«Unser Auto fühlte sich dort aber wieder normal an, nachdem das Gefühl in China wirklich nicht so gut war. Deshalb glaube ich auch, dass es auf die Strecke ankommt. Und natürlich hoffe ich, dass Imola unserem Auto besser schmeckt. Das wäre das ideale Szenario», ergänzte der 29-Jährige.

«Was den Rest angeht, müssen wir unser Auto einfach auch mit Blick auf Strecken wie Schanghai weiterentwickeln. Denn in gewissen Kurventypen hat unser Auto wirklich Mühe und in diesem Bereich müssen wir uns sicherlich verbessern», sprach Sainz Klartext.

Keine Neuigkeiten konnte der dreifache GP-Sieger zu seiner GP-Zukunft geben. «Sobald es etwas Neues gibt, werde ich es euch wissen lassen. Aber das wird noch dauern, es wird nicht allzu bald Neuigkeiten dazu geben, fürchte ich.»

