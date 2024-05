James Allison: Dickes Lob für Andrea Kimi Antonelli

Auf der Kandidaten-Liste für die Hamilton-Nachfolge steht Andrea Kimi Antonelli weit oben. Nicht nur Hamilton selbst traut dem Nachwuchstalent viel zu, auch Technikchef James Allison hält grosse Stücke auf den Teenager.

Seit Lewis Hamilton seinen Mercedes-Abgang nach der laufenden Saison angekündigt hat, wird viel über die potenziellen Nachfolger des siebenfachen Weltmeisters diskutiert. Auch der 103-fache GP-Sieger selbst hat sich zur Frage, wen er ins zweite Cockpit neben George Russell setzen würde, geäussert. Und für den 39-jährigen Briten steht fest: Er würde auf Jugend statt Erfahrung setzen.

Er wisse nicht, was Teamchef Toto Wolff plane, erklärte Hamilton in Imola. «Aber ich weiss, dass ich mich in dieser Situation für die Jungend entscheiden würde. Wäre das mein Job, dann würde ich Kimi Antonelli verpflichten», stellte der aktuelle WM-Neunte klar.

Der frühere Dauersieger ist nicht der Einzige, bei dem der Teenager aus dem Nachwuchskader der Sternmarke einen guten Eindruck hinterlassen hat. Auch James Allison lobt den 17-Jährigen in den höchsten Tönen. Der technische Direktor erklärte auf die entsprechende Frage: «Ich hatte das grosse Vergnügen, den Ingenieuren zuzuhören, die beschrieben haben, wie es war, mit ihm zu arbeiten.»

«Er ist ein junger, enthusiastischer Fahrer, der sehr, sehr schnell ist und konstante Zeiten fährt. Er sass bis vor kurzer Zeit nie in einem Formel-1-Auto, hat aber nach ein, zwei Runden den Eindruck hinterlassen, als würde er dies schon seit Ewigkeiten machen. Er hat die aktuelle Fahrzeuggeneration unvoreingenommen ausprobiert und all das gefühlt, was zu erwarten war.»

«Er sagte, welche Stärken und Schwächen er wahrnahm und liess dann die Ingenieure ihre Arbeit machen, um das Auto zu verbessern. Er ist offensichtlich ein sehr vielversprechender junger Fahrer», fügte der 56-Jährige an.