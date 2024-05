Carlos Sainz: «Gingen wohl in die falsche Richtung»

Während sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc den Trainingsfreitag in Imola als Schnellster abschloss, musste Carlos Sainz mit der sechstschnellsten FP2-Zeit Vorlieb nehmen. Der Spanier weiss, was zu tun ist.

Carlos Sainz startete mit einer starken ersten Session ins Imola-Wochenende. Der Ferrari-Pilot drehte 25 Runden und war nach 60 Minuten der Drittschnellste. Sein Teamkollege Charles Leclerc stellte die Bestzeit auf. Auch im zweiten Training gab der Monegasse den Takt vor, während sich Sainz letztlich mit dem sechsten Platz begnügen musste.

Der Spanier blieb mehr als eine halbe Sekunde langsamer als sein Stallgefährte. Dennoch hielt er am Abend fest: «Ich fühle mich gut und das war auch ein guter Freitag für das Team. Für mich lief das erste Training nach Wunsch, ich fühlte mich sehr wohl im Auto.»

«Die zweite Session nutzten wir dann, um einige Sachen auszuprobieren. Das konnten wir schon eine ganze Weile nicht, weil wir zwei Sprint-Wochenenden in Folge hatten. Wir wollten deshalb ein paar Teile testen und auch die Abstimmung ertüfteln, und dabei gingen wir wohl in die falsche Richtung», fügte der 29-Jährige an.

«Nun werden wir aber wohl wieder zum Set-up zurückgehen, das wir im ersten Training hatten, und damit sollten wir auch wieder besser unterwegs sein», ergänzte der dreifache GP-Sieger. Zum Update, das der älteste GP-Rennstall der Welt beim Heimrennen auf die Strecke gebracht hat, erklärte er: «Ich denke, nach dem Rennwochenende ist dann der richtige Zeitpunkt da, um ein Urteil zu fällen, weil dann alle Teams die Karten auf den Tisch gelegt haben.»

2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059