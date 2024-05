George Russell (6.): «Eine wirklich starke Runde»

Mercedes-Pilot George Russell verpasste die Top-5 im Qualifying von Imola nur um eine Tausendstelsekunde. Dennoch war der 26-jährige Engländer zufrieden mit seiner Leistung im Abschlusstraining.

Im Qualifying in Imola war George Russell der Schnellere der beiden Mercedes-Piloten. Der Brite schaffte es als Achtschnellster des Q2 ins Stechen um die Startaufstellung und belegte dort am Ende den sechsten Platz. Fast hätte es für die Top-5 gereicht, doch Ferrari-Star Carlos Sainz blieb bei seinem schnellsten Versuch eine Millisekunde schneller als der Sternfahrer.

Russell erklärte hinterher dennoch: «Mit meiner Leistung im Q3 war ich sehr zufrieden. Es war eine wirklich starke Runde und insgesamt war es aus meiner Sicht eine gute Session.» Er räumte aber auch ein: «Es ist natürlich ärgerlich, wenn man eine Tausendstel hinter einem Konkurrenten liegt, aber ich denke, das war das Maximum, das wir heute zu bieten hatten.»

«Ich denke, der sechste Platz ist daher ein faires Ergebnis. Es ist sehr schwierig, hier zu überholen, deshalb rechne ich leider nicht mit vielen Überholmanövern im Rennen. Aber ich hoffe, dass ich mich damit täusche und wir einige Positionen gutmachen können», fügte er mit Blick auf den Grand Prix an.

Und der 26-Jährige machte sich Mut: «Das Auto fühlt sich viel besser an als bei den letzten Rennen. Aber natürlich kommt es auf die Rundenzeiten an, also müssen wir einfach weiterarbeiten und uns verbessern. Wir haben gesehen, wie sich andere weiterentwickelt haben, und das ermutigt uns.»

Provisorische Startaufstellung

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lando Norris (GB), McLaren

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren *

06. George Russell (GB), Mercedes

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg (D), Haas

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12. Esteban Ocon (F), Alpine

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

14. Alex Albon (T), Williams

15. Pierre Gasly (F), Alpine

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

18. Kevin Magnussen (DK), Haas

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin

20. Logan Sargeant (USA), Williams

* nach Quali um drei Plätze strafversetzt

Qualifying, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,746 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,820

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,837

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,970

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,233

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,234

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,465

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,504

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,674

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,980

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,706

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,906

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,992

14. Alex Albon (T), Williams, 1:16,200

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,381

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,626

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:16,834

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,854

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,917

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit