Max Verstappen zu Monaco: «Arbeitsreich und hektisch» 22.05.2024 - 13:33 Von Otto Zuber

© Circuitpics.de Max Verstappen freut sich auf das Rennen in Monte Carlo

Red Bull Racing-Star Max Verstappen kreuzte die Ziellinie in Imola knapp vor Lando Norris, umso mehr Freude bereitete ihm der Sieg. In Monaco will er wieder triumphieren. Wie das geht, weiss der Niederländer.