McLaren: Monaco-Speziallackierung zu Ehren von Senna 21.05.2024 - 16:13 Von Vanessa Georgoulas

© McLaren Die McLaren-Speziallackierung zu Ehren von Ayrton Senna wurde von dessen Helm-Design inspiriert

Die McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri werden in Monaco in einem neuen Look unterwegs sein: Zu Ehren von Formel-1-Legende Ayrton Senna werden die GP-Renner der Beiden in einer Speziallackierung glänzen.