Nico Hülkenberg über Monaco: «Ruhepuls ist höher»

Nico Hülkenberg erzählt: Die Monaco-Runde verfolgt ihn nur in seinen Tagträumen, nicht in der Nacht

Zehn Grands Prix hat Nico Hülkenberg in Monaco bereits bestritten, dennoch ist das anstehende Wochenende im Leitplankendschungel von Monte Carlo kein Routine-Einsatz für den Wahl-Monegassen, wie er betont.

Das Rennen in Monte Carlo ist ein ganz besonderer Termin im vollgepackten Formel-1-WM-Kalender: Wer in den Häuserschluchten von Monaco glänzen kann, stellt sein Talent ganz offensichtlich unter Beweis, denn in den engen Strassen des Fürstentums ist es nicht einfach, den Leitplanken zwar nahe zu kommen, aber nicht in ihnen zu landen.

Das weiss auch Nico Hülkenberg, der bereits zehn Formel-1-Rennen in seiner Wahl-Heimat bestritten hat. Der Deutsche erzählt SPEEDWEEK.com: «Man denkt Gottseidank nicht die ganze Zeit an die perfekte Quali-Runde, denn das wäre äusserst ermüdend und man muss ja auch ab und zu entspannen.»

«Aber Monaco ist ein intensiveres Wochenende, ich nehme das wahr bei mir, und das gilt generell bei Strassenkursen, aber speziell hier in Monaco: Der Ruhepuls ist gefühlt zehn Schläge höher als auf einer klassischen Rennstrecke wie Schanghai, Imola oder Silverstone. Denn du bist permanent in diesem Leitplankendschungel und schmust die ganze Zeit mit den Leitschienen, das bringt natürlich Intensität und Würze rein.»

Bis in seine Träume verfolgt ihn die Leitplanken-Hatz aber nicht, winkt er auf die entsprechende Nachfrage ab. «Nur in den Tagträumen, nicht in der Nacht», sagt der 36-Jährige, der sein bisher bestes Monaco-Ergebnis 2014 einfuhr, damals schaffte er es im Mercedes-befeuerten Force India-Renner von Startplatz 11 als Fünfter ins Ziel.

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0