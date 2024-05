Sergio Pérez: «Die Verhandlungen laufen»

Sergio Pérez denkt an diesem Wochenende nicht an seine Vertragsverhandlungen

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez ist einer der Fahrer im Formel-1-Feld, deren Vertrag nach der aktuellen Saison ausläuft. In Monte Carlo wurde der Mexikaner auf eine mögliche Vertragsverlängerung angesprochen.

Die letzte Vertragsverlängerung von Sergio Pérez wurde kurz nach dem legendären Grand Prix in Monaco verkündet, deshalb wurde der Rennfahrer aus Guadalajara im Fahrerlager von Monte Carlo auf den Stand seiner diesjährigen Vertragsverhandlungen angesprochen. Pérez, der kein Geheimnis daraus macht, dass er sein Abkommen mit dem Red Bull Racing Team verlängern will, erklärte: «Mein Fokus liegt an diesem Wochenende nicht auf den Vertragsverhandlungen.»

«Ich weiss, dass die Vertragsverhandlungen laufen und zu einem gewissen Zeitpunkt werde ich dann auch wissen, wie es weitergeht – und ihr werdet es als Erste erfahren», versprach der 34-Jährige der Journalistentraube, die sich zur Presserunde um den Mexikaner gescharrt hatte.

«Aber das Wichtigste ist nun, nicht darüber nachzudenken, ob das nächste Abkommen über ein, zwei oder drei Jahre geht. Derzeit steht das anstehende Wochenende und vor allem das Qualifying im Zentrum», stellte er klar.

«Solange nichts unterschrieben ist, spielt es keine Rolle, wie nah du an einer Vertragsverlängerung dran bist», betonte der Formel-1-Routinier, der sechs seiner bisherigen 264 GP-Einsätze als Sieger beendet hat. «Bis jetzt wurde noch nichts unterschrieben, und der Fokus liegt jetzt gerade auch nicht darauf.»

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0