Christian Horner: «Erwarte ein tolles Qualifying»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt: Die Formel-1-Fans werden am Samstag in Monte Carlo ein hart umkämpftes Abschlusstraining erleben. In diesem wird bereits entschieden, wer im GP Erfolg haben wird.

Das Imola-Wochenende endete für das Red Bull Racing Team zwar erfolgreich, die Weltmeister-Mannschaft hatte aber kein leichtes Spiel in Italien. Denn der Start gestaltete sich schwierig, dennoch konnte das Team von Christian Horner die Pole und schliesslich auch den Rennsieg bejubeln. Ins Ziel kam WM-Leader Max Verstappen allerdings nur knapp vor McLaren.

Horner sagt rückblickend: «Imola war ein schwieriges Wochenende, aber wir haben die Pole und den GP-Sieg geholt, auch wenn es viel knapper war als zuvor. Es war ein Rennen, in dem wir in der ersten Hälfte sehr stark waren, in der zweiten Hälfte fehlte es uns an Performance. Aber wir haben unsere Lehren daraus gezogen und nun erwartet uns hier in Monaco eine ganz andere Herausforderung.»

Mit Blick auf das Kräfteverhältnis im ersten freien Training zum prestigeträchtigsten aller WM-Läufe fügte der Brite an: «Ferrari war schnell, McLaren auch, genauso wie Mercedes. Ich erwarte deshalb ein tolles und hart umkämpftes Qualifying am Samstagnachmittag.»

Dass die Konkurrenz nähergerückt ist, war für Horner keine Überraschung: «Das ist unvermeidlich, denn wir haben seit Jahren ein relativ stabiles Reglement, und da ist es unausweichlich, dass die Leistungsdichte höher wird. Tatsächlich ist es überwältigend, dass wir uns für so lange alleine an der Spitze halten konnten. Die Autos werden immer ähnlicher, und folglich gilt das auch für die Leistungen der GP-Renner. Hier in Monaco erwartet uns nun ein einzigartiges Layout, und alles wird in der einen letzten Qualifying-Runde am Samstagnachmittag entschieden.»

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0