Carlos Sainz (6.): «Brauchen ein paar Antworten»

Ferrari-Star Carlos Sainz blieb im zweiten Training zum Monaco-GP fast sieben Zehntel langsamer als Sein Teamkollege Charles Leclerc, der die Tagesbestzeit aufstellte. Der Spanier weiss, was er verändern muss.

Während Lokalmatador Charles Leclerc einen starken Auftakt in sein Heim-Wochenende in den Häuserschluchten von Monte Carlo erlebte, hatte sein Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz am Trainingsfreitag kein leichtes Spiel. Der Spanier, der das älteste GP-Team der Welt verlassen muss, beendete die erste Session auf dem zehnten Platz, 0,785 sec fehlten ihm auf die Bestzeit von Lewis Hamilton.

Das zweite Training lief etwas besser, Sainz war am Ende der Sechstschnellste, sein Rückstand auf die Bestmarke von seinem Teamkollegen betrug diesmal 0,684 sec. Danach erklärte er: «Ich war nicht in der Lage, das Beste aus den mittelharten und weichen Reifen herauszuholen.»

«Es war ein schwieriger Tag für mich, denn wir haben uns bei der Suche nach der richtigen Fahrzeugabstimmung etwas verirrt. Wir müssen nun verstehen, was war, wir brauchen ein paar Antworten, die wir bis zum Qualifying finden müssen», seufzte der 29-Jährige.

Immerhin war er im Renntrimm nicht schlecht unterwegs. Sainz tröstete sich: «Monaco war bisher eines meiner stärksten Rennen, deshalb ist es eigenartig, dass es so gelaufen ist. Gleichzeitig war ich im Longrun wohl der Schnellste. Wenn wir alles richtig hinbekommen, sollten wir also einen guten Samstag haben.»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356