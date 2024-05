Pierre Gasly (10.): «Einmal zu oft die Wand geküsst»

Das Alpine-Team durfte im Qualifying von Monte Carlo den ersten Q3-Einzug des Jahres feiern. Pierre Gasly schaffte es ins Top-10-Stechen. Doch dort kam er der Streckenbegrenzung einmal zu oft zu nahe.

Der Saisonauftakt verlief für das Alpine-Team sehr enttäuschend. Erst beim sechsten Rennwochenende in Miami durfte das Team aus Enstone den ersten Punkteplatz bejubeln – Esteban Ocon sicherte sich im Grand Prix als Zehnter einen WM-Zähler.

Im Qualifying von Monte Carlo war dann sein Teamkollege Pierre Gasly der umjubelte Fahrer im Lager der Franzosen. Denn der 28-Jährige aus Rouen schaffte es bis ins Q3. Dort konnte er allerdings keine schnelle Runde mehr drehen, weil er sich bei einem unliebsamen Treffen mit der Streckenbegrenzung einen Plattfuss einhandelte.

Die Freude über den zehnten Startplatz für das prestigeträchtige Rennen im Fürstentum war dennoch gross. Der Franzose erklärte: «Wir wussten schon bei der Anreise, dass sich hier auf dieser Strecke eine Möglichkeit für ein gutes Ergebnis bieten könnte. Ich ging sehr viele Risiken ein und habe die Wand in der Schikane letztlich einmal zu oft geküsst – denn dadurch hatte ich dann einen platten Reifen und ich konnte keinen echten Q3-Angriff starten.»

«Doch das Risiko war es wert, denn ich musste alles geben, um ins Q3 zu kommen», fuhr Gasly fort. «Ich bin sehr glücklich über die Fortschritte, die wir machen konnten, auch für unsere Jungs, die wirklich hart gearbeitet haben. Und wir wissen alle, wie wichtig der Samstag hier in Monaco ist, das ist eine grossartige Position, und nun müssen wir im Rennen einfach sicherstellen, dass wir in die Punkte kommen», fügte er an.

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,270 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,424

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,518

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,542

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,543

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,621

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,858

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,948

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,311

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,285

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,440 *

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,482

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,563

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,725 *

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,019

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,020

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,060

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,512

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,028

* disqualifziert





Mutmassliche Startaufstellung Monaco-GP

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren

03. Carlos Sainz (E), Ferrari

04. Lando Norris (GB), McLaren

05. George Russell (GB), Mercedes

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

09. Alex Albon (T), Williams

10. Pierre Gasly (F), Alpine

11. Esteban Ocon (F), Alpine

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin

15. Logan Sargeant (USA), Williams

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

19. Nico Hülkenberg (D), Haas

20. Kevin Magnussen (DK), Haas