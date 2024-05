Verstappen-Schlappe Monaco: Christian Horner reagiert

​Nacht acht Pole-Positions in Folge muss Formel-1-Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen ausgerechnet in Monaco mit Startplatz 6 Vorlieb nehmen. Die Reaktion von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Der Niederländer Max Verstappen, vor einem Jahr in Monaco auf Pole-Position sowie Monaco-Sieger 2021 und 2023, ahnte schon am Freitag, was in der Quali auf ihn zukommen würde: «Der Wagen liegt fürchterlich. Ich kann gar nicht richtig beschreiben, was passiert. Es ist sehr schwierig.»

«Der Wagen springt wie ein Känguru, er kommt mit all diesen Wellen und Schlägen und Randsteinen und Neigungsänderungen sehr schlecht zurande. Da verlieren wir wahnsinnig viel Zeit. Es ging nicht schneller.»

«Wir werden ein Wunder brauchen, um das für Samstag zu ändern. Im Moment erkenne ich keine klare Richtung, die wir einschlagen müssten, geschweige denn eine Lösung.»

Der Riecher von Verstappen war richtig: Auch wenn ihm letztlich nur zwei Zehntelsekunden zu einem Platz in Startreihe 1 fehlten, so brach die Serie von acht Poles in Folge für Max, nur Startplatz 6 in Monte Carlo, seine schlechteste Quali-Platzierung seit Texas 2023 (ebenfalls Sechster).



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt dazu: «Wir haben uns das ganze Wochenende lang schwergetan auf dieser Bahn. In der Loews-Haarnadel, in Mirabeau und in der Hafenschikane verlieren wir Zeit.»



«Wir müssen ehrlich sein – von P6 ist das Rennen für uns so gut wie gelaufen; ausser, wir erleben ein verrücktes Rennen mit Safety Car-Phasen oder so.»



Der Engländer stellt fest: «Das Feld rückt vor dem Hintergrund des stabilen Reglements mehr und mehr zusammen. Wir kennen die Schwächen unseres Autos und werden mit entsprechenden Teilen reagieren. Aber Fakt bleibt – wir haben es nie als selbstverständlich angenommen, all diese Rennen zu gewinnen. Wir wissen, wie stark die Gegner sind.»



«Wir werden im Monaco-GP Schadensbegrenzung versuchen und so vorgehen wie immer: Wenn wir nicht gewinnen können, so wollen wir das bestmögliche Ergebnis erringen. Und dann in Kanada stärker auftreten.»





Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,270 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,424

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,518

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,542

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,543

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,621

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,858

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,948

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,311

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,285

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,440 *

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,482

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,563

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,725 *

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,019

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,020

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,060

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,512

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,028

* disqualifziert





