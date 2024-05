Carlos Sainz (Ferrari/3.): «Ich dachte – alles aus!»

​Der Traditions-GP von Monaco endet mit Platz 3 für den Ferrari-Piloten Carlos Sainz, der 29-jährige Spanier erringt seinen 22. Podestplatz in der Königsklasse und sagt: «Ich hatte Glück im Unglück.»

Rang 3 für Carlos Sainz beim Grand-Prix-Klassiker in den Strassen von Monte Carlo, das Gesicht des Spaniers sagt nach dem zunächst überaus turbulenten, dann eher spannungsarmen Rennen alles: Mehr war an diesem sonnigen Tag an der Côte d'Azur nicht möglich.

Der Madrilene steht also in der Formel 1 zum 22. Mal auf dem Siegerpodest (gleich oft wie der frühere Ferrari-Werksfahrer René Arnoux), zum dritten Mal in Monte Carlo nach 2021 und 2022 (jeweils als Zweiter), zum vierten Mal in der GP-Saison 2024, nach Rang 3 in Bahrain, dem Sieg in Australien sowie Rang 3 in Japan.

Platz 1 und 3 für Ferrari in Monaco, in die Party der Italiener funkte nur der Australier Oscar Piastri im McLaren rein, als Zweiter.

Carlos Sainz nach dem Rennen: «Beim ersten Start gab es eine Berührung mit Piastri in Kurve 1, und ganz ehrlich, ich dachte – es ist alles aus. Mein Wagen blieb stehen, und ich war überzeugt, ich bin hier ausgeschieden. Wie sich herausstellte, hatte ich Glück im Unglück.»



«Denn es kam die rote Flagge, und ich erhielt eine neue Chance. Ich habe mein Ziel zwar nicht ganz erreicht, dass ich beim Start Oscar den zweiten Platz abknöpfen kann, aber ich bin nicht unglücklich. Ferrari hat gewonnen, ich bin erneut auf dem Podest gestanden, da sollte ich nicht über einen entgangenen zweiten Platz lamentieren.»



«Ich freue mich mit Charles, dass er seinen Heim-GP gewinnen konnte. Er ist das ganze Wochenende lange in blendender Form gefahren und hat diesen Sieg voll und ganz verdient.»



«Ich freue mich auch für Ferrari, dass wir das zweite Rennen in dieser Saison gewinnen konnten und dann auch noch in Monaco. Was auch wichtig ist für uns – wir konnten hier eindrucksvollen Speed zeigen, das gibt viel Mumm für die kommenden Rennen.»



Zum Schluss des Grand Prix rückte Carlos Sainz dem vor ihm fahrenden Piastri nochmals näher, und die Tifosi schöpften Hoffnung: Geht hier vielleicht noch was?



Carlos: «Jeder weiss, wie schwierig es ist, hier zu überholen. Ich hatte meine Reifen genug geschont, um gegen Ende nochmals Dampf zu machen, in der Hoffnung, dass Oscar vielleicht einen kleinen Fehler macht. Aber das ist nicht passiert. Eine echte Überholchance gab es nicht.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0