Pierre Gasly über Crash: «Das war wirklich unnötig!»

Das Alpine-Duo Pierre Gasly und Esteban Ocon geriet in der ersten Runde des Monaco-GP zusammen, wodurch Letzterer ausfiel. Gasly, der das Rennen als Zehnter beendete, fand hinterher klare Worte.

Gleich drei Mal krachte es nach dem Start zum Monaco-GP: Erst kamen sich Carlos Sainz und McLaren-Talent Oscar Piastri in die Quere, dann zwang Kevin Magnussen Sergio Pérez in einen Dreher, wobei auch Nico Hülkenberg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und schliesslich stritten sich auch die beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon um dasselbe Stück Asphalt.

Letzterer kassierte als Unfallverursacher eine 10-sec-Strafe, die wegen seines Ausfalls in eine Startplatz-Strafe für das nächste Rennen (5 Positionen) umgewandelt wurde. Gasly, der weiterfahren und das Rennen schliesslich als Zehnter beenden konnte, erklärte hinterher: «Als Profi-Rennfahrer weisst du, was du tun darfst und was nicht – vor allem, wenn es um deinen Teamkollegen geht.»

«Er ist ein guter Fahrer, ein sehr guter Fahrer, und er weiss, was er tut. Er muss einfach etwas ändern», fügte er an, und gestand: «Ich war schockiert, denn das war wirklich unnötig. Auch für das Team, das nie in diese Situation gebracht werden sollte, speziell, wenn es um den eigenen Teamkollegen geht. Das ist wirklich traurig.»

«Ich bin enttäuscht von der Situation, denn wir hatten vor dem Rennen klare Anweisungen, was wir tun würden, es war klar, dass derjenige, der im Qualifying vorne liegt, strategische nSchützenhilfe vom Teamkollegen bekommen sollte. Aber leider passierte das nicht», fügte der Franzose an.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0