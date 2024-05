Sergio Pérez über Magnussen: «Gefährliches Fahren»

In der ersten Runde des Monaco-GPs schaltete Kevin Magnussen Sergio Pérez aus. Der Red Bull Racing-Pilot schlug heftig ein, blieb aber unverletzt. Der Vorfall wurde nicht untersucht. Pérez findet das verwunderlich.

Ein schwerer Unfall, beim dem zum Glück niemand verletzt wurde – aber für den auch niemand belang wurde...In der Auftaktrunde des Monaco-Rennens hatte Kevin Magnussen (Haas) Sergio Pérez (Red Bull Racing) von hinten erwischt. Der Bolide des Mexikaners knallte in die Barriere, prallte wieder auf die Strecke und dann in die andere Barriere. Pérez‘ Renner war nach dem Crash völlig zerstört, der Pilot zum Glück unverletzt.

Die Stewards entschieden, dass der Vorfall nicht untersucht werde. Glück für Magnussen: Der Däne steht aktuell bei zehn Strafpunkten. Die ersten Punkte verfallen erst wieder im März. Heißt: Leistet er sich in dieser Saison noch ein Vergehen, für das es zwei Strafpunkte gibt (bei Rennunfällen häufig der Fall), wird er für ein Rennen gesperrt.

Über die Entscheidung «No further investigation» war Pérez aber überhaupt nicht glücklich. Der Mexikaner: «Es war gefährliches Fahren, da weiter voll draufzuhalten, wohl wissend, dass es an einem Punkt zum Kontakt kommen würde.»

Pérez: «Wir müssen den Grund erfragen, warum es nicht untersucht wurde, denn ohne Untersuchung bekommen wir nicht den Grund, warum es keine Strafe gab. Ich bin wirklich überrascht.»

Und dann übt der 34-Jährige starke Kritik an Magnussen: «Ich glaube nicht, dass er darüber nachdenkt, was passiert. Man ist manchmal in einer Situation, in der man schnell Entscheidungen treffen muss, um zu sagen: Es gibt nur einen Weg heraus und das wäre der Kontakt, also ziehe ich liebe zurück. Aber er entscheidet sich für den Kontakt.»

In den letzten Wochen war die Kritik an Magnussen von vielen Seiten gewachsen. Allein in dieser Saison sammelte er zehn Strafpunkte, fünf davon am Miami-Wochenende.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Es war ein schrecklich aussehender Unfall, bei dem einem das Herz in die Hose gerutscht ist. Das Cockpit, der Halo und alles andere hat ihre Aufgabe erfüllt. Das Wichtigste ist, dass Checo einen sehr schlimmen Vorfall unbeschadet überstanden hat.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0