Lando Norris schiesst gegen Carlos Sainz: «Unfair!»

​McLaren-Fahrer Lando Norris moniert, dass Carlos Sainz am zweiten Start zum Monaco-GP teilnehmen durfte – wo doch der spanische Ferrari-Fahrer wegen eines platten Reifens ausgerollt war.

Klar zog der spektakuläre Crash Magnussen/Pérez/Hülkenberg alle Augen auf sich – rote Flagge, die Piste musste freigeräumt und gereinigt werden. Aber in der turbulenten ersten Runde zum Monaco-GP erlebten die Fans noch einige andere Aufreger.

So rollte Carlos Sainz mit plattem Reifen beim Casino aus, dies nach Berührung mit Oscar Piastri in der ersten Kurve nach dem Start. Als die Bahn wieder sauber war, stand Sainz aber ganz normal auf seinem dritten Startplatz. McLaren-Fahrer Lando Norris – im Rennen Vierter hinter Sainz – ist damit nicht einverstanden.

«Das ist unfair», maulte der Miami-GP-Sieger am Sonntagabend in Monte Carlo. «Unfair und frustrierend. Wenn einer einen Fehler macht und dann später weiterfahren kann und auch noch einen kostenlosen Reifenwechsel erhält, dann ist das doch alles nicht in Ordnung.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt: «Carlos hatte da ein Riesenglück. Denn wenn die Autos bei einem Abbruch zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal die Linie des ersten Pistensektors gekreuzt haben, dann wird die Reihenfolge für den Re-Start anhand des Stands bei der zweiten Safety Car-Linie ermittelt. Und da war Sainz eben noch im Rennen. Carlos wurde letztlich gerettet, weil Sauber-Fahrer Zhou als Letzter die besagte Sektorlinie noch nicht erreicht hatte. Das hat Sainz den weiteren Einsatz und den Podestplatz beschert.»



Im FIA-Reglement steht, dass zur Ermittlung der Aufstellung zum zweiten Start ALLE Fahrer die erste Sektorlinie gekreuzt haben müssen (in Monaco bei Mirabeau), und das war bei Zhou eben nicht der Fall. Die Regel besagt weiter: «Wer zu diesem Zeitpunkt im Rennen war, darf bei einem Neustart mitmachen.»



Nochmals Norris: «Diese Regel ist ungerecht. Klar kenne ich die Regel auch mit der Linie und dem allem, aber letztlich ist es doch so, dass in gewissen Situationen ein Pilot einen Freipass erhält. Das sollten wir uns vielleicht mal ansehen.»



Andrea Stella: «Carlos hatte auch Glück, dass die Rennkommissare heute ein Auge zudrückten. Denn bei der Kollision zwischen Sainz und Piastri in der ersten Kurve wurde das Auto von Oscar markant beschädigt. Und dennoch ging Sainz straffrei aus.»



Die Rennkommissare Nish Shetty (Singapur), Matthew Selley (Australien), Derek Warwick (England) und Jean-François Calmes (Monaco) fanden – Rennzwischenfall, keine Bestrafung notwendig.







Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0