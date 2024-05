Mick Schumacher: Alpine-Chance wegen Ocon-Sperre?

​Der Haussegen bei Alpine hängt schief nach der Kollision Esteban Ocon und Pierre Gasly in der ersten Runde des Monaco-GP. Das könnte für Mick Schumacher zu einer Chance werden.

Alpine-Chef Bruno Famin tobte nach dem turbulenten Beginn des GP-Klassikers von Monaco: Esteban Ocon kollidierte mit Pierre Gasly, aus für Ocon, Gasly rettete den ersten Saisonpunkt der Blauen, leicht hätte sein Rennen nach kurzer Zeit vorbei sein können.

Danach kündigte der Alpine-Teamchef «gravierende Konsequenzen» an, seither wird nicht nur in Frankreich darüber spekuliert, ob Famin wohl so weit gehen würde, den 27-jährigen Ocon ein Rennen lang zuschauen zu lassen.

Dann hätte Famin die Qual der Wahl: Denn für Alpine arbeiten auch Reservist Jack Doohan (21) und der GP-erfahrene Mick Schumacher (25). Wen würde Famin ins Auto setzen? Auch Formel-2-Fahrer Victor Martins (22) gehört zum Alpine-Nachwuchsprogramm.

Und, etwas weiter gedacht: Will Famin den einander spinnefeinden Gasly und Ocon über 2024 hinaus zusehen? Oder wäre es vielleicht an der Zeit, einen der beiden GP-Sieger durch einen jungen Piloten zu ersetzen?

Mick Schumacher in Monaco gegenüber Sky: «Mein Ziel ist es, wieder in der Formel 1 zu fahren. Darum müssen wir schauen, dass die Dominosteine jetzt so fallen, dass ich am Ende mit einem Sitz dastehe. Was ich dafür machen kann? Meine beste Leistung in der Langstrecken-WM für Alpine zeigen und meine Rolle als Reservefahrer perfekt spielen.»



Ex-GP-Pilot Timo Glock hat das Geschehen in Monte Carlo in seiner Rolle als Formel-1-Experte für die deutsche Sky verfolgt und erkennt: «Da ist viel Unruhe zwischen Ocon und Gasly. Beide sind nicht happy mit ihrer momentanen Situation bei Alpine. Deshalb gibt es eine Chance für Mick. Er muss einfach versuchen, im Langstrecken-Auto zu überzeugen und den Fuss in der F1-Tür zu behalten. Das ist die einzige Möglichkeit, um für nächstes Jahr wieder ein Cockpit zu erhalten. Und das hoffe ich für ihn, denn er verdient das.»



Bruno Famin: «Wir sind für alles offen und reden mit allen. Und es wäre ein Fehler, Mick dabei nicht auf der Rechnung zu haben.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0