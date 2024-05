Esteban Ocon: Durch Monaco-Aktion F1-Zukunft verbaut?

Alpine-Pilot Esteban Ocon attackierte in der ersten Monaco-Runde seinen Teamkollegen und fiel aus. Dafür kassierte er eine Strafe. Doch der Preis für seinen Angriff könnte noch viel höher ausfallen, warnt Martin Brundle.

Pierre Gasly war entsetzt, als sein Teamkollege Esteban Ocon in der ersten Runde des Monaco-GP in der Portier-Kurve angriff, was zu einer Kollision der beiden Alpine-Renner führte. «Was hat er da gemacht? Was hat er gemacht? Warum hat er versucht, mich anzugreifen? Meine Güte! Das ganze Auto ist nun kaputt», klagte er am Funk nach dem unliebsamen Treffen.

Später bezeichnete er diese Aktion als «wirklich unnötig» und «traurig». Immerhin schaffte es Gasly trotz des Crashs ins Ziel, sein Stallgefährte fiel nicht nur aus, als Unfallverursacher kassierte er auch eine Zeitstrafe, die in eine Startplatz-Strafversetzung um 5 Positionen für das nächste Rennen in Kanada umgewandelt wird.

Und geht es nach Martin Brundle, kostet die Aktion den 27-Jährigen aus Évreux auch die Chance auf ein Cockpit in einem der Top-Teams. Der GP-Veteran schreibt in seiner Analyse zum Monaco-Rennen auf «Skysports.com»: «Gleich vor der roten Flagge griff Esteban seinen Teamkollegen Gasly an und die beiden gerieten heftig aneinander.»

«Während Ocons Auto zu beschädigt war, um eine weitere Teilnahme zu ermöglichen, schaffte es Gasly als Zehnter ins Ziel, womit er einen Punkt für sein Team holte. Ocon ist ein guter und schneller Fahrer, aber der Blick in die Vergangenheit zeigt deutlich, dass er einen irrationalen Zug hat, wenn es um Duelle auf der Rennstrecke geht, speziell um jene gegen seine Teamkollegen», erklärt der Brite.

«Er hat schon zuvor von Sergio Pérez und Fernando Alonso viel Kritik für seine aggressiven Manöver gegen den eigenen Teamkollegen kassiert, und nun auch von Gasly. Das wird Esteban teuer zu stehen kommen, denn kein Top-Team würde diese Art von Einstellung dulden, vielleicht gilt das sogar für alle Teams im Formel-1-Feld», ist sich Brundle sicher.

«Ein Fahrer repräsentiert Hunderte von hart arbeitenden Teammitgliedern und es geht um Hunderte von Millionen Pfund an Investitionen und Sponsoring-Geldern. Da kann man nicht einfach so leichtfertig seinen Teamkollegen angreifen», ergänzt der 64-Jährige.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0