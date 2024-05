Esteban Ocon, Alpine: Sperre? Kein Vertrag? Gefeuert?

​GP-Sieger Esteban Ocon muss nach dem Monaco-GP viel Kritik einstecken: Kollision in der ersten Runde mit seinem Alpine-Stallgefährten Pierre Gasly, aus. Wie reagiert Teamchef Bruno Famin?

Am Kommandostand von Alpine: die pure Fassungslosigkeit. In Runde 1 des Monaco-GP zog Esteban Ocon nach der Portier-Rechtskurve, vor der Tunnel-Einfahrt, zu seinem Gegner hinüber, Kollision, Ocons Auto hoch in der Luft, dann hart auf den Boden gekracht, Ausfall.

Die Aktion war an sich schon haarig, aber richtig Pfeffer erhielt sie durch die Tatsache, dass Ocons Gegner Pierre Gasly hiess, der zweite Alpine-Fahrer.

Teamchef Bruno Famin schäumte: «Das wird gravierende Konsequenzen haben», so der Franzose noch während des laufenden Rennens im französischen Fernsehen.

Seither wird unter den Fans in der Grande Nation gerätselt, was Famin damit gemeint haben könnte. Vier Spekulationen in ganzer Bandbreite: Geldstrafe für Ocon, kein 2025er Vertrag für den Franzosen, einmal Aussitzen in Kanada, Rauswurf.

Sollte Famin Ocon auf die Strafbank setzen, wäre das nicht nur ein Denkzettel für den bisweilen unkontrollierbaren Racer, sondern für die Blauen eine willkommene Gelegenheit, den eigenen Nachwuchs zu testen.



In der Pole-Position für einen Einsatz anstelle von Ocon steht der Australier Jack Doohan (21). Neben dem Sohn der Motorrad-Legende Mick Doohan stehen in der Alpine-Mannschaft auch Mick Schumacher und Formel-2-Fahrer Victor Martins zur Verfügung.



Die Situation ist nicht nur für Ocon brenzlig. Teamchef Bruno Famin steht unter gewaltigem Druck.



Der erste Saisonteil ist eine sportliche Katastrophe – Gasly hat in Monaco mit Platz 10 im achten Rennen den zweiten Saisonpunkt erobert (Ocon war in Miami ebenfalls Zehnter), Alpine ist damit in der WM Zweitletzter, nur Sauber ist punktelos noch schlechter.



Famin muss Renault-Konzernleiter Luca de Meo beweisen, dass er nicht nur Teamchef ist, sondern auch ein Krisen-Manager, der notfalls mit eiserner Hand durchgreift.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0