McLaren: Oscar Piastri in Monaco mit schnellstem Auto

​Vollmundige Aussage von McLaren-Teamchef Andrea Stella nach den Rängen 2 (Oscar Piastri) und 4 (Lando Norris): «Wir hatten in Monaco das schnellste Auto.» Der Italiener ist für Kanada zuversichtlich.

Die zwei ältesten Formel-1-Teams haben beim GP-Klassiker von Monaco geglänzt: Sieg mit Charles Leclerc für Ferrari, dazu Rang 3 für die Roten mit Carlos Sainz; McLaren eroberte die Platz 2 mit Oscar Piastri und Rang 4 mit Lando Norris.

McLaren hat einen hervorragenden Lauf: Bei jedem der vergangenen vier Rennen auf dem Siegerpodest – Norris in China Zweiter, dann Sieger in Miami und erneut Zweiter in Imola, Piastri jetzt Zweiter in Monte Carlo.

Damit hat McLaren in den ersten acht Saisonrennen fast doppelt so viele WM-Punkte eingefahren als der Werksrennstall von Mercedes-Benz, und McLaren-Teamchef Andrea Stella ist entsprechend happy.

Der Italiener erklärt: «Wenn man sich die Daten anschaut und die schnellsten Sektoren zusammenzählt, dann hatte Oscar in der Quali das schnellste Auto. Aber man muss die Leistung in Monaco eben auf einer Runde zusammenbekommen, und so stand Charles Leclerc auf Pole und nicht wir.»

«Damit will ich die Leistung von Charles in keiner Weise schmälern. Er verdient den Sieg. Denn er war in fast jedem Training der schnellste Man. Es war schön zu sehen, dass wir so nahe an ihm dran sind. P2 und P4 sind für uns ein gutes Ergebnis. Das zeigt auch, wie sehr Oscar gereift ist.»

Nach dem Abbruch kurz nach dem Start nutzten die meisten Piloten die Möglichkeit und wechselten die Reifen, die mussten nun sehr lange halten bis zum Fallen der karierten Flagge.



Andrea Stella weiter: «Ganz ehrlich – wir waren schon ein wenig nervös, was die Lebensdauer der Reifen angeht. Aber das Tempo war die meisten Zeit über mässig. Das heisst, die Walzen wurden weniger beansprucht als unter normalen Bedingungen. Deswegen konnten wir 76 Runden durchfahren. Unter normalen Bedingungen hätte es auf keinen Fall so lange gehen können.»



«Nach der roten Flagge in der ersten Runde wurde es zu einem Rennen, von dem wir wussten, dass wir bis zum Ende durchfahren müssen. Wir hatten ein paar Optionen offen mit Lando. Wir hätten in die Box fahren können, aber Ferrari hat einen cleveren Job gemacht mit dem lauen Speed an der Spitze, so dass Lando bei einem Stopp eben hinter Mercedes auf die Bahn zurückgekommen wäre. Deshalb konnten wir diese Option nicht nutzen.»



«Das Qualifying war sicher interessanter als das Rennen, aber wir haben ein sehr gutes Ergebnis erreicht und sind damit glücklich. Ein Auto auf dem Podium und das andere auf Platz 4, zudem in der Quali nicht weit weg von der Pole-Position – das stimmt uns optimistisch für die kommenden Läufe, angefangen mit Kanada.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0