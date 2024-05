Mercedes: Wieso Hamilton und Russell hoffen dürfen

​Die Fahrer von Mercedes-Benz scheinen in Monaco dort gelandet zu sein, wo sie 2024 oft liegen – George Russell auf P5, Lewis Hamilton auf P7. Aber die beiden Engländer dürfen sich Hoffnungen machen.

War Monaco die Wende? Werden wir von Lewis Hamilton und George Russell in den Mercedes-Rennwagen künftig bessere Leistungen sehen? Es gibt behutsame Anzeichen dafür.

George Russell hat den neuen Frontflügel gelobt. Der Wagen reagiert damit vorhersehbarer. In England gab es Wirbel, weil Mercedes nur ein Teil davon im Fürstentum hatte – und es war nicht am Auto von Superstar Lewis Hamilton.

Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur im GP-Rennstall von Mercedes-Benz: «In Montreal werden wir genügend Teile haben, und das bedeutet – drei der neuen Frontflügel, je einen für unsere Fahrer, dazu einen als Ersatz.»

«Wir arbeiten auf Volldampf, aber es war eben nur möglich, einen neuen Flügel in Monaco zu haben. Der Impuls zum Einsatz kam von den Piloten. Lewis und George haben zu uns gesagt: ‘Wenn wir etwas Neues haben, wieso warten wir dann, das auf die Bahn zu bringen? Lasst uns künftig ein neues Teil sofort einsetzen, selbst dann, wenn das bedeutet, dass ein Fahrer in der bisherigen Spezifikation fahren muss.’»



«Lewis hat dann entschieden, dass George den neuen Flügel fahren soll. Und Russell hat bestätigt, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist. Selbst wenn es oft nicht einfach ist, den Wert einer neuen Entwicklung auf solch einer langsamen Bahn richtig einzuschätzen.»



«Unsere Daten und die Aussagen von George haben die Simulation bestätigt. Kanada wird uns da mehr Erkenntnisse bringen, aber was der Frontflügel wirklich wert ist, das wird sich in Barcelona zeigen, wo wir jede Art von Kurve finden.»





