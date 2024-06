Sergio Pérez über Max Verstappen: «Der beste Fahrer» 01.06.2024 - 15:31 Von Agnes Carlier

© Red Bull Content Pool Sergio Pérez hält grosse Stücke auf seinen Teamkollegen Max Verstappen

Sergio Pérez verhandelt derzeit mit Red Bull Racing über eine mögliche Vertragsverlängerung, wie er in Monaco bestätigt hat. Der Mexikaner weiss, was es heisst, an der Seite von Max Verstappen zu fahren.