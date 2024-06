George Russell, Mercedes: Kein Problem mit Verstappen

​Wer wird bei Mercedes-Benz 2025 Nachfolger von Superstart Lewis Hamilton und damit der neue Stallgefährte von George Russell? Der Sieger des Brasilien-GP 2022 hat dazu eine klare Meinung.

Ende 2024 zieht der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton von Mercedes-Benz zu Ferrari. Seit Wochen wird darüber spekuliert, wen Teamchef Toto Wolff zum neuen Sternfahrer macht, an der Seite von GP-Sieger George Russell. Aber was sagt eigentlich Russell selber?

Auf einen möglichen Nachfolger namens Kimi Antonelli angesprochen, hat Russell dazu in Monte Carlo festgehalten: «Kimi ist ein fantastischer Fahrer. Er wird ohne jeden Zweifel eines Tages in der Formel 1 antreten.»

«Ich kann seine Karriere nachvollziehen, denn ich war ja selber ein Junior-Fahrer von Mercedes. Das ist eine prima Gelegenheit für Mercedes, die Zukunft vorzubereiten.»

Besondere Vorzüge hat der Sieger des Grand Prix von Brasilien 2022 dabei keine, was Herkunft, Erfahrung oder Talent seines kommenden Weggefährten angeht. «Ich werde jeden Fahrer als Stallgefährten begrüssen. Ich habe derzeit ja auch einen ziemlich guten Teamkollegen.»

Zum gleichen Thema hat der gegenwärtige WM-Siebte aus England den Kollegen der Daily Mail gegenüber gesagt: «Ich hätte auch kein Problem damit, eines Tages neben Max Verstappen zu fahren. Ich meine, ich stand 2022 vor einer gewaltigen Herausforderung, denn ich wurde Stallgefährte des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers. Und ich habe gegen ihn gute Leistungen gezeigt.»



«Ein Teil meiner Aufgabe besteht darin, meinen Teamkollegen hinter mir zu lassen und das Beste aus dem Wagen zu holen. Ich bin Mercedes gegenüber loyal und will mit ihnen Weltmeister werden. Ich sehe mich auf Kurs. Max war in seiner siebten Saison, als er zum ersten Mal ein Wörtchen um den Titel mitreden konnte, ich bin nun in meiner sechsten. Meine Zeit wird kommen, da mache ich mir keine Sorgen.»



Russell traut Mercedes einen stattlichen Sprung nach vorne zu. «McLaren hatte zu Beginn der Saison 2023 bisweilen das langsamste Auto, nun haben sie bisweilen das Schnellste. Das zeigt, was alles möglich ist in dieser Formel 1.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0