Kampfansage von Oscar Piastri: «Wir wollen mehr»

Oscar Piastri will nach seinem starken zweiten Platz in Monaco auch in Kanada zeigen, was er kann

In Monaco glänzte Oscar Piastri mit Platz 2, den vorangegangene GP in Imola beendete als Vierter. In Kanada hofft er auf ein weiteres gutes Ergebnis, obwohl sein Teamkollege Lando Norris mit starken Gegnern rechnet.

Oscar Piastri musste den Sieg beim prestigeträchtigen Grand Prix in Monte Carlo zwar Lokalmatador Charles Leclerc überlassen. Dennoch war der junge Australier aus dem McLaren-Team überglücklich, als er hinter dem Ferrari-Star die Ziellinie als Zweiter kreuzte. Rückblickend schwärmt er: «Monaco war speziell, das war an allen Tagen dort spürbar und in den Farben von Ayrton Senna auf diesem Strassenkurs einen Podestplatz zu erkämpfen, war einfach sensationell.»

«Vom Rennen in Monaco habe ich schon als Kind in Australien geträumt, es war also etwas ganz Besonderes für mich, bei diesem GP-Klassiker aufs Treppchen zu dürfen», erzählt der 23-Jährige aus Melbourne, der aktuell den sechsten Platz in der WM-Tabelle belegt.

In Monte Carlo schaffte es der 30-fache GP-Teilnehmer zum ersten Mal in diesem Jahr in die Top-3 – in seiner Rookie-Saison gelang ihm dieses Kunststück am Rennsonntag bereits zwei Mal. Mit seiner jüngsten Leistung ist er denn auch zufrieden: «Ich bin vor allem mit der Konstanz, die ich in den jüngsten drei Rennwochenenden zeigen konnte, zufrieden. Der Fortschritt verläuft nie linear ab, aber ich geniesse es sehr, in diesem Auto mein Können zu zeigen.»

In Kanada erwartet McLaren eine Strecke, auf der es schwieriger werden könnte, zur Spitze zu gehören. Piastris Teamkollege Lando Norris warnte mit Blick auf den Circuit Gilles Villeneuve: «Unser Auto hat auf verschiedenen Strecken gut funktioniert, aber wir wissen, dass wir in Kanada viel zu tun haben werden. Unsere Konkurrenz wird hier wahrscheinlich stark sein.»

Dennoch hofft Piastri auf einen weiteren guten Auftritt. «Ich hoffe, dass wir da weitermachen können, wo wir aufgehört haben, denn die Spitzenpositionen sind sehr hart umkämpft. Und wir wollen mehr», wagt er eine Kampfansage.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0