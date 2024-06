Alpine: Jack Doohan in Kanada im Einsatz

Jack Doohan darf in Montreal am ersten freien Training teilnehmen, Esteban Ocon muss zuschauen

Alpine-Reservist Jack Doohan darf in dieser Woche wieder Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln: Der Australier wird im Auto von Esteban Ocon am ersten freien Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve teilnehmen.

Jack Doohan wird als der Top-Kandidat für die Nachfolge von Esteban Ocon beim Alpine-Team gehandelt. Der Australier, der in der vergangenen Saison noch in der Formel 2 den dritten Gesamtrang erobert hat, gehört seit 2022 zum Nachwuchsprogramm der Franzosen, und in dessen Rahmen unternahm er schon einige Test- und Trainingseinsätze in einem GP-Renner.

Nachdem der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan 2022 im A521 auf dem Losail International Circuit, dem Monza-Rundkurs und dem Hungaroring ausgerückt war, durfte er in Mexiko-Stadt und in Abu Dhabi im A522 seine ersten Einsätze im Rahmen des ersten freien Trainings absolvieren. Auch beim Test nach dem Saisonende war der 21-Jährige mit von der Partie.

Auch im vergangenen Jahr, in dem er die Reservisten-Rolle für den Werksrennstall von Alpine übernahm, war er zunächst im A521 in Monza unterwegs, bevor er erneut in Mexiko-Stadt und in Abu Dhabi jeweils das erste freie Training im A523 bestritt. Nach dem Saisonfinale war er erneut im Test-Einsatz.

Nun darf Doohan zum ersten Mal im A524 Gas geben: In Kanada wird er am ersten freien Training im GP-Auto von Esteban Ocon ausrücken. Der Franzose hatte sich mit seinem kopflosen Manöver in Monte Carlo viel Kritik und eine Strafversetzung um fünf Positionen in der Startaufstellung eingehandelt. Am 3. Juni bestätigte das Team die Trennung von Ocon nach der laufenden Saison.

Doohan sagt zu seinem Einsatz: «Ich freue mich sehr, in Montreal erstmals auf die Strecke zu gehen und das erste Training zu bestreiten. Ich bin dem Team sehr dankbar für diese Gelegenheit, wieder im Formel-1-Auto sitzen und mich auch mit dem diesjährigen Fahrzeug vertraut machen zu können. Das ist sicherlich auch für die Arbeit hilfreich, die ich im Simulator verrichte. Mein Fokus wird darauf liegen, das Beste für das Team herauszuholen und die beiden Stammfahrer beim Testen neuer Teile und beim Sammeln der Daten zum neuen Asphalt zu unterstützen.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0