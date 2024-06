Renault-Konzernchef Luca de Meo: «Geben nicht auf»

Renault-Konzernchef Luca De Meo stellt klar: Renault will das Alpine-Team nicht verkaufen

Die fehlende Konkurrenzfähigkeit von Alpine hat zu Spekulationen über einen möglichen Verkauf des Rennstalls geführt. Doch Renault-Konzernchef Luca de Meo stellt klar: Der Alpine-Rennstall wird nicht verkauft.

Eigentlich wollte das Aline-Team in diesem Jahr einen Schritt nach vorne machen. Doch das Team, das die WM 2023 auf dem sechsten Platz der Konstrukteurswertung beendet hat, erlebte einen sehr schwierigen Start in die neue Saison. In den ersten acht Rennwochenenden konnten Pierre Gasly und Esteban Ocon erst jeweils einen Punkt erobern.

In der diesjährigen Konstrukteurswertung steht Alpine an neunter Stelle, nur das Sauber-Team, das bisher ohne Punkte blieb, schnitt im ersten Saisondrittel noch schlechter ab. Der ausbleibende Erfolg führte zu einigen Spekulationen über einen möglichen Verkauf des Rennstalls, doch Renault-Konzernchef Luca de Meo will davon nichts wissen.

In einem Interview mit dem Magazin «Autocar» betont der Italiener: «Ich will das sehr klar formulieren, wir geben nicht auf, das kommt nicht in Frage. Das ist nicht mein Stil und ich werde nicht einmal einen Teil verkaufen. Wir brauchen das geld nicht. Ich habe Angebote von Links und Rechts bekommen, und diese Leute sprachen hinterher mit den Medien darüber. Aber wir haben kein Interesse. Es wäre dumm und ich werde das nicht tun.»

Die Erwartungen des 56-Jährigen aus Mailand sind nach wie vor hoch. «Ich erwarte eine viel bessere Leistung vom Team. Wir sind nicht hier, um Sechzehnter zu sein. Wir sollten so oft wie möglich vorne mitmischen. Manchmal ist man Zweiter, manchmal Fünfter, aber das sollte unser Niveau sein», stellte er klar.

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0