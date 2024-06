Esteban Ocon (Alpine): «Da ist einiges eskaliert»

​Am 3. Juni hat Alpine bestätigt: Esteban Ocon erhält über 2024 hinaus keinen neuen Vertrag. Der Franzose spricht in Kanada über seine Zukunft in der Königsklasse und sein Verhältnis zu Alpine.

Esteban Ocon geht vorbelastet ins GP-Wochenende von Kanada. Er wird in der Startaufstellung um fünf Ränge zurückweichen müssen, wegen seiner Kollision mit dem Alpine-Stallgefährten Pierre Gasly in Monte Carlo.

Zudem steht hinter seiner Zukunft in der Formel 1 ein Fragezeichen. Denn Alpine hat am 3. Juni verkündet, dass der Sieger des Ungarn-GP von 2021 keinen neuen Vertrag erhält.

Der 27-jährige Franzose sagt zu all dem im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: «Das war keine Entscheidung, die auf den Ereignissen von Monaco gründet. Wir waren seit mehreren Monaten in intensivem Gespräch. Alpine als Renault-Tochter ist eine grosse Firma, da werden keine Entscheidungen gefällt aufgrund nur eines Rennens.»

Und nun? Wo wird Ocon 2025 fahren? Esteban auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Ich habe noch nichts zu verkünden. Aber das wird kommen. Momentan will ich mich ganz auf meine Arbeit mit Alpine konzentrieren.»



Was hat mehr weg getan – der Shit-Storm in den sozialen Netzwerken oder die Alpine-Entscheidung, Ocon nicht weiter zu beschäftigen? Esteban vertieft: «Da ist auf den sozialen Netzwerken einiges eskaliert, und das war einer der Gründe, wieso ich mich vor ein paar Tagen zu Wort gemeldet habe.»



Nun, wo feststeht, dass Ocon nicht in diesem Team bleiben wird, packt er da seine Aufgaben anders an? «Nein, dazu sehe ich keinen Grund. Ich wollte vorher das Bestmögliche für den Rennstall erreichen, und daran hat sich nichts geändert.»



«Ich bin 2020 zu diesem Team gekommen, ich fahre im fünften Jahr hier. Nicht viele Piloten sind so lange bei diesem Rennstall geblieben. Wir konnten zusammen in Ungarn 2021 gewinnen und einige weitere sehr schöne Ergebnisse einfahren. Das kann mir keiner nehmen.»



«Ich war für die normale Vorbereitung des GP-Wochenendes im Rennwagenwerk, ich habe mit allen gesprochen, mit Teamchef Bruno Famin, hier vorhin eben mit Pierre Gasly. Ich spüre keine merkwürdige Stimmung, sondern was passiert ist, das ist nun mal passiert, nun blicken wir nach vorne und versuchen das Beste für Alpine. Die kommende Trennung ändert auch nichts an meinem Verhalten auf der Rennstrecke.»



Wird Ocon in Sachen Evo-Teile nun benachteiligt? «Das glaube ich nicht. Als wir etliche neuen Teile fürs GP-Wochenende von China erhielten, da kam ich in den Genuss des Updates. Beim nächsten Mal wird Pierre dran sein. Das ist alles geregelt.»



Sieht Ocon das Aussitzen im Freitagtraining von Kanada als Strafe? Dann steigt ja Renault-Reservist Jack Doohan ein. «Nein, auch wenn ich das oft gelesen habe. In Wahrheit war das schon seit längerem beschlossene Sache. Zudem ist die Piste hier frisch asphaltiert worden, ich habe vorhin den Pistenspaziergang gemacht, die Bahn ist noch sehr schmutzig. Ich werde also nicht so viel verlieren.»



«Nicht zu vergessen, dass ich wegen der Kollision in Monte Carlo eine Strafe habe von fünf Rängen zurück in der Startaufstellung. Also werde ich ohnehin meine Arbeit ganz auf die Rennabstimmung bündeln.»



Denkbare Andock-Station für Esteban Ocon 2025: Haas, als Nachfolger von Nico Hülkenberg und als Stallgefährte des jungen Engländers Oliver Bearman. Dann bliebe der Däne Kevin Magnussen aussen vor.



Wie schnell will Ocon seine Zukunft aussortiert haben? «Je früher, desto besser.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0