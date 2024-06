Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Ablenkung beendet»

​Der Mexikaner Sergio Pérez wird auch 2025/2026 für Red Bull Racing antreten, in seiner fünften und sechsten Saison für den Rennstall aus Milton Keynes. «Hier zu bleiben, das war mein Plan A.»

Der 34-jährige Sergio Pérez bleibt bei Red Bull Racing, das wurde wenige Tage vor dem Kanada-GP bekannt. Der 265-fache Grand-Prix-Teilnehmer hat einen neuen Zweijahresvertrag erhalten und tritt damit bis Ende 2026 für RBR an.

Im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve sagt der sechsfache GP-Sieger und WM-Zweite von 2023 dazu: «Es ist nie leicht, solche Verhandlungen während der laufenden Saison zu führen, letztlich lenkt dich das immer vom normalen Tagesgeschäft ab, und diese Ablenkung ist nun beendet. Jetzt können wir uns ganz auf die Arbeit konzentrieren.»

Wie sieht Pérez das kommende Wochenende? «Ich hoffe, es wird nicht so übel wie in Monaco, aber die Probleme mit dem Überfahren von Randsteinen haben wir auch hier. Wir sollten hier etwas weiter vorne sein als in Monaco, aber Montreal ist sicher nicht die beste Bahn für uns.»

Der neue Vertrag führt Pérez mit Red Bull Racing in die neue Formel-1-Ära mit neuen Rennwagen 2026. Wie sieht der GP-Veteran die Zukunft? «Grundsätzlich erleben wir, wie uns die Konkurrenz auf die Pelle rückt. An diesem Wochenende können Fahrer von vier Teams gewinnen. Neue Regeln sind immer auch eine Chance, und wir waren in den vergangenen Jahren dabei immer sehr gut.»



Einige Leute fanden: Vielleicht wäre es bei RBR an der Zeit gewesen für einen neuen Fahrer an der Seite von Max. Checo bleibt gelassen: «Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Ich selber versuche, für das Team und mich das Bestmögliche zu erreichen, und wenn meine Karriere eines Tages zu Ende sein wird, dann werden wir Bilanz ziehen. Red Bull Racing war mein Plan A, ich will meine Karriere hier beenden.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0