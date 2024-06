George Russell zu Regeln 2026: Autos mit 400 km/h?

​Der Autosport-Weltverband FIA hat am 6. Juni die Formel-1-Regeln für die GP-Epoche ab 2026 präsentiert. Zahlreiche Piloten haben Bedenken, auch Mercedes-Fahrer und GP-Sieger George Russell.

Die FIA hat im Rahmen des Kanada-GP das neue F1-Reglement vorgestellt. Die Autos ab 2026 werden kompakter, leichter, in den Kurven langsamer, dafür auf den Geraden schneller. Und genau das lässt bei George Russell die Alarmglocke läuten.

Der Mercedes-Pilot ist der Ansicht, dass die hohen Geschwindigkeiten auf den Geraden eine Herausforderung für die Sicherheit des Sports darstellen werden.

Zur Erinnerung: Die kommenden Rennwagen werden mit aktiven Front- und Heckflügeln ausgestattet sein, die den Abtrieb auf den Geraden verringern und höhere Tempi ermöglichen als heute. Russell, einer der Direktoren der Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) fragt sich, ob die Sicherheitsstandards damit Schritt halten werden.

Der GP-Sieger von Brasilien 2022 sagt: «Die Autos werden sich in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit ziemlich stark verändern. Sie werden auf den Geraden aussergewöhnlich schnell sein, wir werden da Tempo 360 erreichen, wahrscheinlich auf den meisten Strecken, was ziemlich beeindruckend ist.»



«Offensichtlich muss die Sicherheit verbessert werden, denn ein Unfall mit 360 Sachen, das wäre ziemlich verrückt. Die Kurventempi werden massiv sinken. Doch ich bin mir sicher, dass die Teams einen Weg finden werden, um die Geschwindigkeit auf das Niveau der letzten Jahre zu bringen.»



«Was die Sicherheit angeht, so hat uns die Geschichte leider gelehrt, dass es erst zu gravierenden Zwischenfällen kommen muss, bevor Änderungen vorgenommen werden, und jeder muss im Vorfeld dieser Vorschriften wirklich gründliche Arbeit leisten, weil die Autos so schnell sein werden.»



«Das Auto wird auf den Geraden so wenig Luftwiderstand haben, dass es sich fast so anfühlen wird, als würde man durch die Luft fliegen. Ich will mir nicht vorstellen, was geschieht, wenn es anfängt zu regnen, und du bist noch auf Slick-Reifen bei solchem Tempo unterwegs. Solche Fragen müssen beantwortet werden.»



«Um der FIA gegenüber fair zu sein, sie sind sich solcher Zusammenhänge bewusst, und sie schauen sich derzeit alle möglichen Szenarien an, was passieren könnte. Auf gewissen Pisten könnten wir 400 km/h erreichen.»



«Ich frage mich: Wollen die Fans das wirklich sehen? Was wollen wir mit der neuen Formel 1 erreichen? Für mich muss die Antwort lauten: guten Rennsport. Für mich ist es zweitrangig, wie schnell die Autos auf den Geraden sind, ich will gesunden Wettbewerb, mit Chancen für möglichst viele Autos. Das ist wichtiger als Speed.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0