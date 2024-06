Zak Brown (McLaren): Miami-Tattoo wegen Lando Norris

​Er hat es wieder getan: Der US-amerikanische McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown hat sich ein zweites Tattoo stechen lassen, wegen des ersten GP-Sieges von Lando Norris beim Grand Prix von Miami.

Der Engländer Lando Norris hat am 5. Mai 2024 sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen, den Grossen Preis von Miami. Danach drängte sich die Frage auf: Muss jetzt McLaren-CEO Zak Brown wieder ins Tattoo-Studio?

Zur Erinnerung: Nach dem McLaren-Doppelsieg von Daniel Ricciardo und Lando Norris in Monza 2021 hat sich McLaren-CEO Zak Brown ein Tattoo verpassen lassen – er liess sich die Umrisse der Monza-Rennstrecke unter die Haut spritzen.

Nach dem fabelhaften Sieg von Lando Norris in Miami lacht der 52-jährige Kalifornier: «Ich bin bereit für mein zweites Tattoo!»

Norris hatte im 110. Anlauf mit McLaren endlich seinen ersten GP-Sieg erobert, es war der 184. für McLaren, den zweitältesten und zweiterfolgreichsten Rennstall der Formel 1, nach Ferrari.

Zak Brown gab nach dem Rennen zu: «Mein Nervenkostüm war gegen Ende des Grand Prix ziemlich ramponiert, und ich zittere jetzt noch! Es wird noch ein wenig dauern, bis ich wieder runterkomme.»



Und wie ist das jetzt mit dem zweiten Tattoo? Zak grinste: «Nun, ich hätte nichts gegen etwas mit dem Thema Miami, ich mag die Stadt, sie liegt in meinem Heimatland, also wieso nicht?»



Zak hat Wort gehalten, wie er am 7. Juni auf X (vormals Twitter) verraten hat. Brown zeigt Bilder seines neuen Haut-Schmucks und schreibt: «Yep, ich hab’s wieder getan! Noch ein Tattoo, dieses Mal für unseren Sieg in Miami und den ersten von Lando in der Formel 1. Ich muss sagen, es war so schmerzvoll wie beim ersten Mal. Zum Glück war Lando auch da, um mich zu ermutigen – von wegen!»



Wie beim ersten Tattoo handelt es sich um die Umrisse der Rennstrecke, dazu 552024 für den 5. Mai 2024.





