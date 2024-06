George Russell (2.): Zuversicht nach Kanada-Auftakt

George Russell: «Ich denke, dass wir bei wechselhaftem Wetter in einer guten Position sind»

Mercedes-Pilot George Russell hatte seine Freude an den schwierigen Bedingungen, die das erste und zweite Training in Kanada bestimmten. Er ist sich sicher: Sollte das Wetter wechselhaft bleiben, hat er gute Karten.

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell konnte am Trainingsfreitag auf dem Circuit Gilles Villeneuve gute Rundenzeiten aufstellen, obwohl beide angesichts der schwierigen Bedingungen und dem damit verbundenen Risiko, in der Streckenbegrenzung zu landen, darauf verzichteten, den neuen Frontflügel einzusetzen.

«Ich hatte viel Spass, aber es war schwierig, viele Lehren aus den ersten beiden Trainings zu ziehen, denn die Bedingungen änderten sich von Runde zu Runde. Erst hat es genieselt, dann trocknete es ab, dann regnete es wieder», sagte Russell, nachdem er den Tag als Zweitschnellster beendet hatte.

Mit seinem Dienstwagen ist er zufrieden: «Das Auto fühlte sich im Grossen und Ganzen gut an, aber wir werden erst im Qualifying wissen, wo wir im Vergleich zu den anderen stehen. Ich habe aber Vertrauen ins Auto und fühlte mich wohl am Steuer. Das ist wichtig, wenn du bei stetig ändernden Bedingungen ans Limit gehen willst.»

«Ich denke, dass wir bei wechselhaftem Wetter in einer guten Position sind, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir stehen werden, sollte es trocken bleiben», fügte Russell an. Und mit Blick auf das letzte freie Training und das Qualifying ergänzte er: «Im dritten Training konzentriert man sich normalerweise sehr auf die Performance auf einer schnellen Runde. Doch wir müssen auch an unserem Renntempo arbeiten. Wir müssen uns über die Änderungen, die wir vor dem Qualifying vornehmen wollen, genau im Klaren sein.»

2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit