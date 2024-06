Rational und instinktiv: Die Stärken von Carlos Sainz

Als Ferrari bestätigte, dass Carlos Sainz sein Cockpit für Lewis Hamilton räumen muss, wurden kritische Stimmen laut. Der Spanier geniesst einen hervorragenden Ruf – aus gutem Grund, wie Andrea Stella erzählt.

Carlos Sainz hat bereits vor dem Start der diesjährigen Saison erfahren, dass dies seine letzte WM-Punktejagd in Ferrari-Rot sein wird. Denn der älteste GP-Rennstall der Welt bestätigte die Verpflichtung von Mercedes-Urgestein Lewis Hamilton. Der Spanier muss sich ein neues Cockpit suchen – und hat die Wahl, denn seine Fähigkeiten sind den Teamchefs der Königsklasse bestens bekannt.

Gefragt nach den besonderen Qualitäten von Sainz erklärte etwa McLaren-Teamchef Andrea Stella, der den 29-Jährigen aus der gemeinsamen Zeit in Woking kennt: «Carlos ist vor allem auch ein Fahrer, der sehr interessant ist, weil er so rational ist. Er erstellt im Kopf einen Plan, wie er eine Runde am schnellsten hinter sich bringt. Dabei verlässt er sich nicht nur auf seinen Instinkt.»

«Er fügt dem Ganzen noch eine Menge Rationalität hinzu, und wenn man diese Fähigkeit hat, kann man auch besser vermitteln, was man braucht, um schnell zu sein», schildert der Italiener. «Das ist ein grosser Vorteil für das Team, denn er kann sehr deutlich sagen, was er als Vorteil oder Problem ansieht», lobt der Ingenieur.

«Er kommuniziert sehr gut und das Team kann dann reagieren. In dieser Hinsicht war er ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung der ganzen Mannschaft», sagt der 53-Jährige über den dreifachen GP-Sieger, der sich noch nicht entschieden hat, für welches Team er im nächsten Jahr in der WM antreten wird.

Im Gespräch mit «F1TV» sagte der aktuelle WM-Vierte über seine Cockpit-Suche: «Ich konzentriere mich derzeit ganz darauf, mit Ferrari erfolgreich zu sein, und ich versuche Siege einzufahren. Sobald ich dann mal alle Optionen vor mir habe, die mein Management für mich aussortiert hat, werde ich meine Entscheidung fällen.»

2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit