George Russell (Mercedes/1.): «Machte fast ins Hemd»

​Der Engländer George Russell hat sich im hochspannenden Qualifying zum Traditions-GP von Kanada seine zweite Pole-Position gesichert. Der Mercedes-Fahrer ist heiss: «Jetzt will ich hier den Sieg.»

Der 26-jährige George Russell zeigt auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine grandiose Leistung und schnappt sich seine zweite Formel-1-Pole.

Nach einem packenden Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada auf der Insel Notre-Dame von Montreal strahlt der Stern von Russell am hellsten: Pole-Position zum WM-Lauf auf dem Circuit Gilles Villeneuve, er fährt zwar die genau gleich schnelle Zeit wie Champion Max Verstappen, aber weil George seine Runde zuerst erreicht hat, erhält er die Pole. Dann also Max mit ebenfalls 1:12,000 min und nur 21 Tausendstel dahinter Lando Norris auf Platz 3.

Für den Mercedes-Piloten Russell ist es die zweite Pole-Position in der Königsklasse, nach Ungarn 2022. Für seinen Rennstall Mercedes bedeutet der beste Startplatz die 138. Pole in der Formel 1, die sechste in Kanada, die erste für Mercedes-Benz seit Lewis Hamilton 2023 auf dem Hungaroring.

Nach der grandiosen Quali erzählt Russell: «Es war eine Weile her, dass ich dieses Gefühl geniessen durfte. Es ist so schön, dass die harte Arbeit von allen Leuten im Rennwagenwerk endlich belohnt wird.»



«Das Kuriose dabei: Ich fande, es lief in Q1 und in Q2 besser als in Q3, dennoch hat es gereicht, ich bin überglücklich.»



«Ein wichtiger Schlüssel zur Pole waren die Daten von Lewis, wir haben uns alle Eindrücke geteilt. Mein Wagen hat vor einem Jahr zu sehr untersteuert, dieses Mal aber haben wir alles auf den Punkt gebracht, ich bin so erleichtert.»



«In Q2 habe ich mir fast ins Hemd gemacht, mein Wagen stand in Kurve 4 total quer, ich konnte ihn gerade noch abfangen. Die Verhältnisse haben sich ständig geändert, du hast nie gewusst, was dich in der folgenden Runde erwartet.»



«Wenn du auf Pole stehst, willst du natürlich gewinnen. Keiner weiss, wie sich ein Rennen auf der frisch asphaltierten Bahn entwickeln wird. Die Reifen neigen zum Körnen. Das könnte ein Rennen der Strategie geben.»





Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,292