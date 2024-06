Ferrari-Pilot Carlos Sainz (12.): «Ein harter Tag»

Das Ferrari-Duo erlebte im Kanada-Qualifying eine herbe Enttäuschung: Charles Leclerc und Carlos Sainz schafften es nicht ins Q3. Letzterer verriet hinterher, wann er die Chance auf einen Top-10-Startplatz verspielt hat.

Nachdem Ferrari in Monaco einen starken Auftritt hingelegt hatte, sahen einige Gegner und Experten die Roten in der Favoritenrolle für den Sieg in Kanada. Doch im Qualifying musste das Team aus Maranello gleich zwei bittere Pillen schlucken. Weder Charles Leclerc noch Carlos Sainz schafften es ins Top-10-Stechen.

Für Sainz, der sich direkt hinter seinem Teamkollegen Leclerc auf Platz 12 einreihte, kam die Klatsche nicht überraschend. Er hielt nach dem verfrühten Aus fest: «Das war ein harter Tag für uns. Wir hatten Mühe mit dem Grip und haben es einfach nicht geschafft, die Reifen richtig zum Arbeiten zu bringen. Das haben wir schon im dritten Training gemerkt, wir wussten, wenn wir keinen perfekten Job machen, werden wir es nicht ins Q3 schaffen.»

Und der Spanier schilderte: «Die Balance war knifflig, wir hatten kaum Grip und es war sehr einfach, Fehler zu machen.» Er gestand auch: «Hätte man mir vor dem dritten Training gesagt, dass es so schwierig wird, dann hätte ich das nicht geglaubt.»

Auf meiner letzten Q2-Runde habe ich nichts unversucht gelassen, aber leider habe ich die letzte Kurve nicht richtig hinbekommen. Dadurch habe ich die Chance vertan, ins Q3 zu kommen», schilderte der 29-Jährige aus Madrid.

Er hoffe, dass sich das Problem mit den Reifen im Rennen nicht mehr zeigen wird, fügte Sainz an. Er weiss, dass es auf dem Circuit Gilles Villeneuve auch ohne diese Sorge nicht einfach wird, nach vorne zu kommen: «Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, wie schwierig es ist, einen Gegner zu überholen. Wir werden natürlich wie immer unser Bestes geben.»

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978