Toto Wolff (Mercedes): Nein zu Sainz, Ja zu Antonelli

​Die Gespräche zwischen Carlos Sainz und Mercedes sind vorbei. Am Circuit Gilles Villeneuve von Montreal spricht Mercedes-Teamchef Toto Wolff über Kimi Antonelli, als wäre der Italiener für 2025 gesetzt.

Carlos Sainz wird nicht Mercedes-Fahrer 2025. Die Gespräche zwischen dem Management des spanischen Ferrari-Piloten und dem Rennstall von Toto Wolff sind zu Ende. Für Sainz heisst es nun: Williams oder Sauber/Audi?

Wer also wird 2025 neben George Russell für Mercedes antreten, wenn Lewis Hamilton zu Ferrari zieht? Die Worte von Teamchef Wolff in Montreal geben zu denken.

Toto Wolff sagt: «Wir haben Carlos dargelegt, dass wir auf junge Fahrer setzen werden. Wir wollen uns auf Kimi Antonelli konzentrieren, junge Fahrer sind unsere Zukunft.»

Antonelli fährt neben seiner Formel-2-Saison mit Prema verschiedene Privattests mit Mercedes, so auch in der Woche des Kanada-GP, dieses Mal in Barcelona.



Zur Erinnerung: Bei solchen privaten Tests ist es in der Königsklasse vorgeschrieben, dass die verwendeten Rennwagen mindestens aus der jeweils vorletzten Saison stammen müssen.



Mercedes hat dementiert, dass es sich hier um ein Stechen handelt. Nach dem letzten Silverstone-Test teilte der Rennstall dazu mit: «Vor dem Hintergrund eines privaten Tests ist es nachvollziehbar, dass über Inhalt und Verlauf viel spekuliert wird. Beim jüngsten Test in Silverstone standen Mick, Kimi und George Russell im Einsatz.»



«Dieser Test ist teilweise und unrichtig als Stechen bezeichnet worden, und das war weder Absicht noch Ergebnis. Jeder Fahrer absolvierte in England ein ganz eigenes Programm, dies auch an verschiedenen Tagen, bei unterschiedlichen Pisten- und Wetterverhältnissen.»



«Leider sind Rückschlüsse aus diesen Tests veröffentlicht worden, die nicht korrekt widergeben, was in Silverstone wirklich passiert ist.»



«Wir können nur so viel sagen, dass Mick und Kimi beide einen exzellenten Job gemacht haben, was ihr jeweiliges Programm angeht, zur vollständigen Befriedigung des Teams.»





Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,292