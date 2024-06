George Russell (Mercedes/3.): «Das war potthässlich»

​Mercedes-Fahrer George Russell wird beim Traditions-GP von Kanada in Montreal Dritter. Der 26-jährige steht zum 12. Mal auf einem GP-Siegerpodest und ist unzufrieden: «Das war potthässlich!»

Über einen dritten Platz beim Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve sollte man nicht jammern, zudem hat George Russell seinen ersten Podestplatz 2024 eingefahren, seinen ersten unter den besten Drei seit dem WM-Finale 2023 in Abu Dhabi.

Aber der 26-jährige Mercedes-Fahrer ist nicht zufrieden. «Das war ein potthässliches Rennen meinerseits, das tut mir sehr leid», schnaufte der Brite noch während der Auslaufrunde.

Russell (hat nun zwölf Podestplätze wie Stefan Johansson und Robert Kubica) war von Pole-Position losgefahren und spürt: An diesem Tage wäre für ihn mehr drin gewesen.

Russell erzählt über sein Rennen: «Wir haben heute eine Chance verpasst. Wir hatten zu Beginn des Grand Prix wirklich guten Speed auf den Intermediate-Reifen.»



«Auf Trockenreifen lief es nicht ganz so gut, es gab einige Fehler meinerseits, als ich versuchte, am Limit zu bleiben. Ich sollte mich nicht zu sehr ärgern, immerhin konnte ich meinen ersten Podestplatz der Saison erringen. Und wir haben klare Fortschritte erzielt, wie Lewis und ich auch im Rennen zeigen konnten.»



Zwischendurch meldete sich sogar Teamchef Toto Wolff wie ein Schullehrer am Funk, als Russell einmal geradeaus rodelte. «Konzentration, George! Konzentration!»



Russell weiter: «Max hatte zwischendurch Schwierigkeiten, wir waren schnell genug, ihm die Führung abzujagen. Aber zuletzt auf den mittelharten Reifen konnte ich sein Tempo nicht mehr mitgehen. Das war auch das Problem im Duell mit Oscar Piastri, als ich erneut neben die Bahn geriet und einen Platz an Lewis verlor.»



«Das hat mich mindestens Platz 2 gekostet, denn wer weiss, ob ich nicht am Schluss noch etwas hätte ausrichten können. Aber ich muss mich aufs Positive konzentrieren.»



«Gegen Piastri und Hamilton wurde es verdammt knapp. Das war hart, aber ich finde, es ist fair geblieben. Diese Bahn ist so schwierig zum Angreifen, wenn du nur eine schnelle Linie hast. Da musst du alles riskieren und gleichzeitig deinen Gegnern vertrauen, dass sie nichts Dummes machen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0