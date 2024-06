Esteban Ocon zur Stallorder bei Alpine: «Vergiss es!»

​Kollision zwischen Gasly und Ocon in Monaco, kein neuer Vertrag von Alpine für Ocon, nun eine Stallorder der Franzosen gegen Ocon – Esteban ist im Moment von seinem Team voll bedient.

Die letzten zwei Wochen von Esteban Ocon bei Alpine waren turbulent: Kollision mit seinem Stallgefährten Pierre Gasly in Monte Carlo, Tage später die Bestätigung von Alpine, wonach über 2024 hinaus nicht mehr mit Esteban gearbeitet wird, nun im Kanada-GP eine Stallorder für Gasly und gegen Ocon – der GP-Sieger von Ungarn 2021 hat nach dem Kanada-GP einen dicken Hals.

Letztlich liefen die Franzosen auf den Rängen (Gasly) und 10 (Ocon) ein, aber Esteban ist mit dem Vorgehen seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden.

Kurz vor Schluss des Rennens, im dicht umkämpften Mittelfeld, rückte Daniel Ricciardo vor, und am Kommandostand von Alpine machte sich die Vermutung breit, Gasly hätte bessere Chancen, Ricciardo Rang 8 abzuknöpfen, als Ocon.

Daher meldete sich Ocons Renningenieur Josh Peckett bei Esteban am Funk und bat um einen Platztausch. Ocon: «Vergiss es!»



Dann aber machte Esteban in Kurve 7 Platz. Da war aber Ricciardo schon um zwei Sekunden weggezogen. Gasly kam nicht mehr an Daniel heran und gab seinen Platz nicht zurück. Ocon am Funk: «Toll, wirklich toll, vielen Dank.»



Ocon: «Ich habe meine Rolle als Mannschaftsspieler erfüllt, aber ich war zu nett. Ich hielt mich an die Anweisungen. Aber das alles war nutzlos, weil es für Gasly gegen Ricciardo nicht gereicht hat. Es gab keinen Grund für diese Stallorder. Und ich bin der Gelackmeierte. Und war zu nett, und das ist in der Formel 1 nicht die richtige Einstellung. Aber gut, ich habe mich als Team-Player erwiesen, und darauf kam es heute wohl an.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0