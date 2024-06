Verstärkung für Sauber: Stefano Sordo an Bord

Das Sauber-Team stellt die Weichen für die Audi-Zukunft: Mit der Verpflichtung von Stefano Sordo als Performance Director will CEO Andreas Seidl das Potenzial der eigenen Technik-Abteilung ausschöpfen.

Auf der Strecke läuft es derzeit für das Sauber-Team nicht nach Wunsch, die Schweizer Mannschaft, die ab 2026 als Audi-Werksteam in der Formel 1 antreten wird, ist die einzige im Feld, die in diesem Jahr noch keine WM-Punkte sammeln konnte. Bestes Ergebnis bisher: Der elfte Platz von Guanyu Zhou beim Saisonauftakt in Bahrain.

Trotz der aktuell bescheidenen Performance auf der Strecke herrscht Zuversicht in Hinwil. Denn hinter den Kulissen wird eifrig rekrutiert und umstrukturiert, um einen erfolgreichen Start in die Audi-Zukunft zu garantieren. So wurde unlängst Stefano Sordo verpflichtet.

Der langjährige Motorsport-Ingenieur ist als Performance Director direkt Technikchef James Key unterstellt, CEO Andreas Seidl umschreibt den Aufgabenbereich des Italieners, der unter anderem bei Red Bull Racing, McLaren und zuletzt in der IndyCar und IMSA bei RLL Racing tätig war, folgendermassen: «Mit den vielen Rollen, die er in seiner langjährigen Motorsport-Karriere bekleidet hat, ist er die perfekte Wahl, um die Stärken und Schwächen des Technik-Teams zu analysieren und zu bestimmen, was getan werden muss.»

«Diese Verpflichtung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung der Struktur unserer Technik-Abteilung. Stefano weiss, was nötig ist, um in die Erfolgsspur zu kommen, und er hat einen grossen Erfahrungsschatz, den er mit ins Team nimmt», schwärmt der Deutsche, der sich sicher ist: «Stefano wird uns helfen, das Potenzial der Technik-Mannschaft auszuschöpfen und in Leistung zu verwandeln.»

Sordo selbst freut sich auf die neue Aufgabe, er wolle «die bereits vorhandene Performance weiter entfalten», erklärt er. «Das Team befindet sich in einer entscheidenden Phase, denn das Audi-Abenteuer steht unmittelbar bevor, und ich freue mich auf die Herausforderung, die vor uns liegt. Die Ziele, die sich das Team gesetzt hat, sind ehrgeizig, aber ich sehe viel Zuversicht bei allen», ergänzt er.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0