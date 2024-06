Nach Kanada-GP: Sergio Pérez entschuldigt sich

Sergio Pérez erlebte in Kanada ein Wochenende zum Vergessen

Für Sergio Pérez verlief das Wochenende in Kanada frustrierend. Bereits das Qualifying war für den Mexikaner eine Enttäuschung, im Rennen produzierte er einen Crash. Dafür entschuldigte er sich öffentlich.

Es war das zweite Wochenende in Folge, das für Sergio «Checo» Pérez nicht nach Wunsch verlief. Bereits in Monaco musste der Red Bull Racing-Routinier eine bittere Pille im Qualifying und im Rennen schlucken. Auch in Kanada verlief das Abschlusstraining nicht nach Wunsch, der 34-Jährige blieb im Q1 hängen.

Im Rennen beschädigte er sich erst bei einer Kollision mit Pierre Gaslys Alpine den Frontflügel, später drehte er sich in der sechsten Kurve von der Strecke, geriet mit dem Heckflügel an die Streckenbegrenzung und fiel aus.

Doch damit nicht genug: Pérez musste sich nach dem Rennen noch vor den Regelhütern erklären, weil er nach seinem Dreher mit dem stark beschädigten GP-Renner an die Box zurückgefahren war. Die Rennkommissare brummten seinem Team eine Strafe. in Höhe von 25.000 Euro auf, und auch Pérez kam nicht mit einer Ermahnung davon. Er muss beim nächsten Rennen in Spanien eine Strafversetzung um drei Startplätze hinnehmen.

Auf die Frage, was er benötige, um wieder zur alten Form zurückzufinden, erklärte der Rennfahrer aus Guadalajara seufzend: «Ich brauche einfach ein reibungsloses Wochenende. Ich denke, dass das Tempo und das Selbstvertrauen vorhanden sind. Ich werde mir nun die Zeit nehmen, alles mit meinem Team zu analysieren, sodass wir wieder zurückschlagen können.»

Die Saison sei noch lang, tröstete sich Pérez, und erklärte: «Ich habe einen Fehler gemacht, jetzt müssen wir das verarbeiten und weitermachen. Ich war in den Rennen vor Monaco gut in Form, und es gibt keinen Grund, warum ich diese nicht wiederfinden sollte», fügte er trotzig an.

Später entschuldigte sich der sechsfache GP-Sieger noch in den sozialen Medien bei seiner Mannschaft. Er erklärte: «Es tut mir sehr leid für mein Team, das ich diesmal in Stich gelassen habe. Aber wir werden zweifelsohne zurückkehren. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0