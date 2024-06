Mercedes siegfähig? Wieso George Russell unsicher ist

​Der Engländer George Russell konnte den Kanada-GP von Pole-Position beginnen und hatte zeitweise das schnellste Auto. Aber er wurde nur Dritter. Ist Mercedes endlich siegfähig? Das sagt Russell.

George Russell war nach dem spannenden Grand Prix von Kanada zu Recht zerknirscht. Der Brasilien-Sieger von 2022 spürt, dass an diesem Tag mehr drin gewesen wäre.

Russell stuft seine eigene Leistung so ein: «Wir haben heute eine Chance verpasst. Wir hatten zu Beginn des Grand Prix wirklich guten Speed auf den Intermediate-Reifen. Auf Trockenreifen lief es nicht ganz so gut, es gab einige Fehler meinerseits, als ich versuchte, am Limit zu bleiben. Ich sollte mich nicht zu sehr ärgern, immerhin konnte ich meinen ersten Podestplatz der Saison erringen. Und wir haben klare Fortschritte erzielt, wie Lewis und ich auch im Rennen zeigen konnten.»

Klar fragen sich viele Mercedes-Fans jetzt: Ist die Marke mit dem Stern endlich wieder siegfähig? Russell dazu in Montreal: «Wir wussten aufgrund unserer Daten, dass wir in Kanada wieder ein Stückchen schneller sein sollten. Aber gleichzeitig müssen wir auch festhalten, dass Red Bull Racing in den letzten drei Rennen nicht so stark wie üblich gewesen ist.»



«Wo wir wirklich stehen, das werden wir wohl erst nach dem GP-Wochenende von Spanien wissen, einer herkömmlichen Strecke. Ich sehe den Fortschritt bei uns und hoffe, dass wir auch in Barcelona mitmischen können.»



Eines der heissesten Duelle in Montreal: Wie sich Russell an seinem Stallgefährten Lewis Hamilton vorbeikämpfte. Am Mercedes-Kommandostand ging der Puls hoch, auch wenn Teamchef Toto Wolff glaubte: «Wir wussten, dass die beiden nichts Dummes machen werden.»



Russell zu diesem Duell: «Wenn du gegen Lewis antrittst, dann weisst du – okay, jetzt wird es hart. Aber es bleibt mit ihm immer fair. Ich meine, wir reden hier von einem der grössten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. So einem Mann kannst du vertrauen.»



«Was mich ärgert: Ich habe in den entscheidenden Momenten des Rennens Fehler gemacht, und das hat eine gute Chance auf den Sieg gekostet. Ich bin happy mit unseren Fortschritten, aber mit meiner eigenen Darbietung kann ich nicht zufrieden sein.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0