Downgrade statt Upgrade? Christian Horner kontert

In Montreal stichelte Mercedes-Technikchef James Allison gegen Red Bull Racing und bezeichnete das jüngste Upgrade der Weltmeister-Truppe als Downgrade. Das liess Teamchef Christian Horner nicht auf sich sitzen.

Dass Upgrades nicht immer den gewünschten Erfolg bringen, weiss James Allison aus eigener Erfahrung. Der Technikchef des Werksteams mit dem Stern hat in den letzten Jahren beim Versuch, in die Erfolgsspur zurückzufinden, einige Rückschläge einstecken müssen. Zuletzt durfte sich Mercedes aber über vielversprechende Neuerungen freuen.

Dafür hatte Red Bull Racing in den jüngsten Rennen mehr Mühe als sonst. Und das führte Allison in Montreal auch auf das Weiterentwicklungspaket des Rennstalls aus Milton Keynes zurück. «Ich schätze, sobald wir wieder verschiedene Kurvenspeeds haben, werden sie wieder besser sein, aber es sieht so aus, als wäre ihr Upgrade ein Downgrade», stichelte der Brite.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lieferte die Antwort auf diese Aussage nach dem Kanada-Sieg seines Schützlings Max Verstappen. «Selbst mit unserem Downgrade haben wir ihr Upgrade geschlagen», konterte der Brite seinem Landsmann aus dem gegnerischen Lager.

Gleichzeitig warnte Horner aber auch, dass er mit mehr Gegenwind von den Rivalen rechnet: «Wir wissen, dass später noch Strecken wie Singapur auf dem Programm stehen, auf denen die Probleme, die wir in Monaco hatten, wieder ein Thema sein werden. Aber wir erwarten, dass Ferrari, McLaren, und nun auch Mercedes auf allen Pisten konkurrenzfähig sein werden. Wir müssen also immer unsere Bestleistung abliefern, auch wenn wir sechs der bisherigen neun GP für uns entschieden haben.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0