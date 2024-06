Ferrari: Leclerc & Sainz in Spanien mit neuen Teilen

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat schon im vergangenen Winter betont, wie wichtig eine hohe Schlagzahl ist in Sachen Entwicklung des Autos. Und diese Schlagzahl ist nun nochmals erhöht worden.

Der Grosse Preis von Kanada wurde für Ferrari zum grossen Reinfall: Erstmals seit Australien 2023 keine WM-Punkte für den erfolgreichsten Formel-1-Rennstall, erstmals seit Abserbaidschan 2022 kein Auto im Ziel, dies nach der Quali-Klatsche, als es weder Charles Leclerc (Elftschnellster) noch Carlos Sainz (Zwölfter) in die Top-Ten schafften.

Der Absturz von Ferrari tat den treuen Tifosi weh, vor allem so kurz nach dem grandiosen Sieg von Charles Leclerc beim Heim-GP von Monaco.

Ferrari brachte in Montreal die Reifen nicht ins beste Arbeitsfenster, das Motorenproblem im Wagen von Leclerc kam erschwerend hinzu. Da spielte das Reifenwahl-Roulette mit dem Monegassen (Slicks statt Intermediates) auch keine Rolle mehr.

Nach neuen Teilen in Imola will Ferrari jetzt schneller nachlegen als ursprünglich geplant, wie verschiedene Publikationen in Italien berichten. Es geht dabei vor allem um einen neuen Unterboden, der dabei helfen soll, dass der Wagen von Leclerc und Sainz mehr Abtrieb erzeugt. Diese Evo-Stufe war eigentlich für Silverstone vorgesehen, aber vor einigen Wochen – also vor dem Sieg in Monaco und dem Debakel in Montreal – ist beschlossen worden, diese Evo-Stufe so weit vorzuziehen, wie es geht, und im Idealfall den neuen Boden schon in Spanien am Wagen zu haben.



Normalerweise baut ein Team von einem neuen, so wichtigen Teil drei Stück, eines für jeden Fahrer, eines in Reserve. Ob Ferrari das bis zum GP-Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hinbekommt, ist noch ungewiss. Das Freitagtraining in Katalonien beginnt am 21. Juni.





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash



WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0