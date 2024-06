Klagen von Max Verstappen: Horner hat Verständnis

Max Verstappen führt auch in diesem Jahr die WM an, allerdings spürt der Red Bull Racing-Star mehr Druck von der Konkurrenz. Der ehrgeizige Niederländer klagt über sein Auto. Teamchef Christian Horner zeigt Verständnis.

Für Max Verstappen verläuft die Saison 2024 sehr viel spannender als der vorangegangene Titelkampf. Nachdem der 26-Jährige die WM im Vorjahr dominiert hatte, spürt er nun mehr Gegenwind von der erstarkten Konkurrenz. Das liegt nicht nur daran, dass die Gegner zulegen konnten. Verstappen hat auch mit den Tücken seines eigenen Dienstwagens zu kämpfen.

Einerseits kostete die Standfestigkeit schon einige wichtige Punkte – so musste Verstappen etwa in Melbourne einen schmerzlichen Nuller einstecken, weil ihn ein Bremsproblem plagte. Andererseits bereitet auch die Fahrzeugcharakteristik auf bestimmten Streckentypen Mühe. Denn die Aufhängung des RB20 lässt keinen sanften Ritt über die Randsteine zu.

Dass der Dauersieger der letzten Jahre nicht zufrieden ist, betont er immer wieder– sowohl am Funk als auch in den zahllosen Interviews, die der dreifache Champion nach den Sessions gibt. In Monaco erklärte er etwa nach dem Qualifying: «Ich lade jeden dazu ein, in diesem Auto rauszufahren und zu versuchen, eine schnellere Runde zu drehen.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nimmt die Aussagen seines Schützlings gelassen. Er sagt dazu: «Im Laufe einer WM kommt es manchmal vor, dass man in unruhiges Fahrwasser gerät. Und Max ist ein anspruchsvoller Kunde, wie jeder im Team, also spricht er nur aus, was das Team fühlt. Jeder strebt nach Spitzenleistungen.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0