Williams: Kampfansage von Teamchef James Vowles 15.06.2024 - 09:34 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Williams-Teamchef James Vowles blickt mit Zuversicht auf die nächsten Rennen

Das Williams-Team musste in Kanada einen schmerzlichen Doppel-Nuller hinnehmen. James Vowles blickt dennoch mit viel Hoffnung auf die anstehenden Rennen, in denen der Rennstall aus Grove nachlegen will.