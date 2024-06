Max Verstappen: «Das bewundere ich an Alonso»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat seine persönliche Top-5 der GP-Fahrer genannt. Mit dabei ist auch sein Gegner Fernando Alonso. Auf den Aston-Martin-Fahrer hält der Red Bull Racing-Star grosse Stücke.

Viele Experten und auch einige Rivalen zählen Max Verstappen bereits zu den ganz grossen Namen des Sports. Der Red Bull Racing-Pilot hat drei WM-Titel und 60 GP-Siege erobert – und ist auch in diesem Jahr auf bestem Weg, die Titel-Krone zu verteidigen. Der Niederländer zählt sich selbst aber nicht zur Top-5 der besten GP-Piloten aller Zeiten.

Auf die entsprechende Frage des Kollegen von «DAZN» zählte der 26-jährige Ausnahmekönner auf: «Ich würde wohl Michael Schumacher wählen, wahrscheinlich gehören auch Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton und Juan Manuel Fangio dazu.»

Dass Alonso zum Quintett gehört, liegt nicht zuletzt daran, dass er Verstappen in einer bestimmten Hinsicht beeindruckt hat. «Ich denke, Fernando gibt sich immer so, wie er auch ist. Das bewundere ich an ihm», erklärte der WM-Leader.

«Er war sehr erfolgreich und hegt immer noch eine grosse Leidenschaft fürs Rennfahren. Gleichzeitig ist er ein normaler, netter Mensch, und das schätze ich sehr. Er freut sich auch grundsätzlich immer sehr, wenn ein anderer Fahrer gut abschneidet», lobte Verstappen den 32-fachen GP-Sieger.

«Ich denke, er war der erste spanische Fahrer, der den Sport in seinem Heimatland bekannt gemacht hat. Er wurde auch Weltmeister, für mich ist es ähnlich in den Niederlanden. Er liebt das Rennfahren, genauso wie ich das tue – er vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil er in seinem Alter von 42 Jahren noch dabei ist», fügte Verstappen an. «Ich habe viel Respekt für ihn und ich kann mich noch erinnern, wie ich seine Karriere mitverfolgte, als ich noch in Karts unterwegs war. Ich machte den Fernseher an, weil ich wusste, dass er gute Rennen zeigen würde.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0